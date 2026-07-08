Reacția lui Ilie Bolojan după decizia Tribunalului București: „Nu vom renunța la hotărârile luate”

Președintele PNL a declarat că tabăra din partid care s-a „războit în instanță cu decizia propriilor colegi” nu a câștigat „nimic”. Foto: Agerpres

Ilie Bolojan a declarat miercuri, după decizia Tribunalului București de a anula toate deciziile Congresului PNL din 21 iunie, că deși partidul va respecta decizia provizorie, nu va renunța la hotărârile luate. Președintele PNL a criticat dur tabăra Thuma din partid care a „sfidat voința” membrilor PNL. Ilie Bolojan a declarat că liberalii care „se războiesc” cu deciziile propriilor colegi vor rămâne trădători indiferent ce decid instanțele.

„Vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noștri privind ceea ce suntem și pe cine reprezentăm. (...) Nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze”, a scris Ilie Bolojan, miercuri seara, pe Facebook.

Președintele PNL a declarat că tabăra din partid care s-a „războit în instanță cu decizia propriilor colegi” nu a câștigat „nimic”. Dimpotrivă, a adăugat Ilie Bolojan, aceștia vor rămâne trădători.

„Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România. Lumea politică nu-și poate recâștiga credibilitatea repetând aceleași greșeli care i-au îndepărtat pe români de noi.

Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”, a scris Bolojan.

Președintele PNL a a adăugat că partidul „este din nou puternic”. „Știm care este direcția bună pe care trebuie să o urmăm pentru România și avem hotărârea de a lupta pentru valorile în care credem”.

Ce a decis Tribunalul București

Tribunalul București a dat miercuri o nouă lovitură taberei pro-Bolojan din PNL. Instanța a suspendat provizoriu hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv alegerea noii conduceri și modificarea Statutului partidului. Au fost suspendate și cele 13 decizii luate ulterior de Biroul Permanent Național, printre care și hotărârea prin care au fost schimbați liderii de filiale.

Decizia este executorie, deci se aplică imediat, însă poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile. Suspendarea rămâne în vigoare până la soluționarea definitivă a dosarului în care 18 liberali contestă legalitatea hotărârilor luate la Congres.

La Congresul din 21 iunie, Ilie Bolojan fusese reales în fruntea PNL. Dan Motreanu a intrat în noua echipă ca prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău a fost ales secretar general. Printre vicepreședinți s-au numărat Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Însă, 18 membri PNL susțin că Ilie Bolojan a convocat acest Congres în baza unor hotărâri care nu respecta Statutul partidului. În instanță, ei au cerut suspendarea alegerii noii conduceri, a modificărilor statutare și a deciziilor luate ulterior în baza lor.