Stiloul care a salvat misiunea Apollo 11 s-a vândut la licitație cu 850.000 de dolari

Stiloul Duro Rocket a fost vândut la o licitație la New York pentru peste 850.000 de dolari. Sursa foto: sothebys.com

Stiloul Duro Rocket a fost folosit de astronauții Buzz Aldrin și Neil Armstrong ca să repare comutatorul motorului pentru a putea pleca de pe Lună în 1969, în timpul misiunii Apollo 11. Pe data de 15 iulie, obiectul folosit pentru a salva misiunea a fost vândut la o licitație la New York pentru peste 850.000 de dolari (aproximativ 740.000 de euro).

Un stilou de lux

Conform publicației The Guardian, preluată de Corriere della Sera, Sotheby's, o casă de licitații specializată în articole de lux, cum ar fi bijuterii, ceasuri și opere de artă, estimase prețul de vânzare între 800.000 și 1,2 milioane de dolari. După ce a fost disputată de cinci ofertanți, obiectul s-a vândut cu 857.000 de dolari. Cumpărătorul a câștigat și piesa de întrerupător reparată de Aldrin cu stiloul Duro Rocket. Ambele obiecte provin din colecția privată a fostului astronaut, al doilea om care a pășit pe Lună.

Defectarea comutatorului

În autobiografia sa din 2009, „Magnificent Desolation”, Aldrin povestește incidentul petrecut în timpul misiunii spațiale și cum a reuşit să plece de pe Lună. Pe 21 iulie 1969, după ce a explorat locul de aselenizare Statio Tranquillitatis și a colectat materiale lunare pentru a le aduce înapoi pe Pământ, cei doi astronauți erau pe cale să adoarmă. După ce s-a întins, Aldrin a observat un mic buton negru pe podeaua cabinei. Verificând panourile de comutare, exploratorii și-au dat seama că întrerupătorul lipsă era cel de activare a motorului, esențial pentru trimiterea energiei electrice pentru ascensiune. Fără el, Aldrin și Armstrong ar fi rămas blocați pe Lună pentru totdeauna.

Întrerupătorul era situat pe partea cabinei lui Aldrin și probabil l-a rupt în timp ce se deplasa cu rucsacul său voluminos, fie pregătindu-se pentru mersul pe Lună, fie la întoarcere. Cei doi exploratori au raportat problema la Houston, centrul de control al misiunii. Răspunsul, care a venit a doua zi dimineață, nu a fost încurajator: „ Nu există nicio modalitate de a redirecționa curentul ”.

Soluţia ingenioasă

În acel moment, așa cum povestește astronautul în documentul legal furnizat casei Sotheby's pentru a certifica proprietatea stiloului, „a trebuit să folosim niște soluţii ingenioase umane de modă veche”. „M-am gândit”, a scris Aldrin în autobiografia sa, „că dacă aș putea găsi ceva în modulul lunar pentru a introduce comutatorul în circuit, poate ar funcționa. Dar, din moment ce era un circuit electric, am decis să nu-mi bag degetul în el și nici să folosesc ceva cu o piesă metalică”. Soluția a venit din „ trusa de obiecte personale ”, setul de obiecte pe care fiecare astronaut le putea transporta la bordul unei misiuni. Stiloul Duro Rocket a reușit să activeze comutatorul motorului, iar exploratorii au putut să se întoarcă pe Pământ.

Noi explorări

Aproape 60 de ani mai târziu, omenirea ar dori să se întoarcă pe Lună, iar NASA plănuiește o nouă misiune și, în aprilie, a trimis patru astronauți pe orbita lunară pentru prima dată din 1972. China, pe de altă parte, și-a stabilit obiectivul unei posibile aselenizări în 2030. Potrivit lui Aldrin, însă, resursele SUA ar fi mai bine cheltuite pe explorarea directă a planetei Marte, pentru a stabili o prezență umană acolo.