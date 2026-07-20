Scandalul din PNL continuă. Thuma: „În PNL există libertate de exprimare; libertatea de după exprimare nu este garantată”

Continuă războiul intern în PNL. Foto: colaj Agerpres

Luptele de putere din PNL se întețesc, după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au lansat „Manifestul Platformei Conservatoare”. După ce europarlamentarul Dan Motreanu a denunțat facțiunea și i-a acuzat pe liberalii care au aderat la ea că trăiesc într-o „realitate paralelă”, Hubert Thuma a scris pe Facebook că PNL este în acest moment condus prin „excluderi, numiri, dizolvări, amenințări” și decizii luate într-un cadru restrâns și apoi anunțate tuturor.

„Partidul Naţional Liberal este democratic, dar șefii din teritoriu se numesc de la București.

Este liberal, dar criticii sunt eliminați. Este conservator, dar își aruncă la gunoi propria istorie. Este deschis dialogului, dar numai după ce toată lumea a votat ce trebuia.

Dacă ar fi să rezum postarea lui Dan Motreanu într-o singură frază, ar suna cam așa: În PNL există libertate de exprimare; libertatea de după exprimare nu este garantată”, a scris Hubert Thuma pe Facebook.

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a comentat, într-o postare pe Facebook, postarea colegului său Dan Motreanu, în care acesta denunța mișcarea din interiorul PNL, platforma liberal-conservatoare, anunțată de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

„Am citit postarea lui Dan Motreanu despre platforma liberal-conservatoare și, sincer, nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd atâta democrație explicată de cineva care pare deranjat că mai există și alte păreri.

Dan ne explică doct că platforma liberal-conservatoare ar fi inutilă, pentru că partidul are deja această doctrină. Sigur că o are. O păstrează impecabil, neatinsă de practică, undeva într-un sertar. PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Și pliantele de partid, ca și meniurile, promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează”, a scris Thuma.

Thuma: PNL e condus prin excluderi, numiri, dizolvări, amenințări

Președintele CJ Ilfov a acuzat că, în prezent, PNL este condus prin „prin excluderi, numiri, dizolvări, amenințări, decizii luate înaintea ședințelor și voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja”.

„Dar, liniște: avem documentul „Modernizare cu Rădăcini”. După ce au început să smulgă din rădăcini organizații întregi, au trecut la modernizarea partidului prin numiri de la centru ale unor interimari și eliminarea alegerilor de jos în sus.

Dan ne mai spune că în PNL au existat dezbateri „reale și îndelungate”. Așa este. Conducerea vorbește îndelung, iar ceilalți au dreptul democratic să fie de acord.

Tot el ne vorbește și despre respectarea deciziilor statutare. Este o observație curajoasă, mai ales într-o perioadă în care instanțele au fost nevoite să le amintească unor lideri PNL că statutul partidului nu este un document pe care îl citești doar când îți convine”, a scris liberalul.

Hubert Thuma și-a ironizat colegul de partid, despre care a spus că a fost întotdeauna „suficient de aproape de putere cât să o susțină și suficient de departe cât să nu răspundă pentru ea”.

„Dar partea cu adevărat spectaculoasă este lecția de consecvență politică. Motreanu, unul dintre marii specialiști ai partidului în a fi mereu suficient de aproape de putere cât să o susțină și suficient de departe cât să nu răspundă pentru ea, îi acuză pe alții că își schimbă pozițiile. În politica românească, Dan nu a fost niciodată radical. A fost doar foarte flexibil, ceea ce este minunat pentru yoga, dar mai puțin impresionant când dai lecții despre coloană vertebrală.

Comparația lui Dan cu „amenajarea unui lac în Marea Neagră” este, totuși, foarte bună. Numai că platforma liberal-conservatoare nu încearcă să pună un lac în mare. Încearcă să afle cine a golit marea și de ce Dan Motreanu stă pe mal cu o găleată goală, explicându-ne că apa există în documentul programatic

Cât despre „guvernarea secvențială”, trebuie să recunosc: este o contribuție importantă a lui Motreanu la teoria politică. Românii nu mai primesc o guvernare, ci un serial politic pe sezoane: într-un episod sunt liberali, în următorul social-democrați, iar la final nimeni nu mai știe cine a crescut taxele, cine a tăiat investițiile și cine era, de fapt, la putere.

În rest, totul este minunat”, a precizat liderul liberal.

Dan Motreanu: Politica nu se face în laborator și nici ignorând realitatea

Postarea lui Hubert Thuma a venit după ce europarlamentarul Dan Motreanu a scris pe Facebook că cei care au aderat la platforma liberal-conservatoare din PNL trăiesc „într-o realitate paralelă”.

„În primul rând, PNL nu trebuie să „redescopere” liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, adoptat de Congresul PNL în 2025 și votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească.

A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou”, a scris Motreanu.

Liberalul a declarat că cei care fac acum apel la dialog au „ales să ignore voința majorității”.

„În al doilea rând, PNL este un partid democratic, în care au avut loc, în ultimele luni, dezbateri reale, îndelungate, finalizate prin decizii adoptate în mod statutar și democratic.

Tocmai de aceea este surprinzător că apelul la dialog vine și de la cel care, după nenumărate dezbateri, voturi și rezoluții adoptate de forurile partidului, a ales să ignore voința majorității.

Un gest de onoare ar fi fost ca, după acceptarea desemnării pentru funcția de prim-ministru, în momentul în care propriul partid a decis că nu îți mai acordă încrederea politică, să îți depui mandatul.

În schimb, ai ales să mergi mai departe și să susții intrarea PNL într-o guvernare alături de PSD, partidul socialist care contribuise, împreună cu AUR, la căderea Guvernului prin moțiune de cenzură”, a precizat Motreanu.

Europarlamentarul PNL și-a mai acuzat colegii că sunt dispuși să colaboreze cu AUR.

„Mai mult, deși în Biroul Politic Național al PNL ați susținut că nu poate exista nicio colaborare cu AUR, deoarece este un partid extremist, ulterior ați considerat firească solicitarea sprijinului inclusiv din partea acestei formațiuni pentru atingerea propriului obiectiv politic. Este greu să vorbești despre respectarea regulilor democratice când alegi să le respecți doar atunci când îți confirmă propriile opțiuni.

Dacă ar fi să rezum această poziție politică într-o singură propoziție, probabil ar suna astfel: „Sunt de acord cu decizia partidului... cu condiția să fie decizia mea.”

În al treilea rând, politica nu se face în laborator și nici ignorând realitatea. Când ai făcut parte dintr-o coaliție largă, în care nici măcar nu erai partidul cu cei mai mulți parlamentari, într-o perioadă în care România este obligată să îndeplinească jaloanele din PNRR și să adopte măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, este iluzoriu să pretinzi că vei aplica exclusiv programul propriului partid.

Tocmai din acest motiv am susținut ideea unei guvernări secvențiale, astfel încât fiecare partid din fosta coaliție să poată promova, pe rând, politici cât mai apropiate de propria doctrină. Era o soluție realistă, care ar fi permis fiecărui partener să își pună în practică propriile priorități, nu un simplu exercițiu de retorică”, a precizat Motreanu.

Europarlamentarul a adăugat că „dialogul, pluralismul și libertatea de exprimare sunt valori fundamentale ale PNL”

„Dar ele merg mână în mână cu un alt principiu la fel de important: respectul pentru deciziile democratice ale partidului și consecvența în propriile acțiuni. Altfel, riscăm să transformăm discursul despre principii într-un simplu exercițiu de memorie selectivă”, a conchis Motreanu.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat săptămâna trecută că va „activa” în interiorul PNL o platformă liberal-conservatoare, deoarece nu se mai simte reprezentat de „greii” din partid.

Într-o postare pe Facebook în care a criticat dur criza politică, Tișe a făcut apel la colegii liberali să se alăture platformei sale pentru a readuce partidul „pe calea dreaptă”.

Potrivit manifestului, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare.