Un lider PNL anunță că lansează o platformă „liberal-conservatoare” în partid: „Nu mă simt reprezentat de 'greii' PNL”

Alin Tișe a spus că nu există explicații acceptabile pentru criza politică. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat că va „activa” în interiorul PNL o platformă liberal-conservatoare, deoarece nu se mai simte reprezentat de „greii” din partid. Într-o postare pe Facebook în care a criticat dur criza politică, Tișe a făcut apel la colegii liberali să se alăture platformei sale pentru a readuce partidul „pe calea dreaptă”.

„Începând de astăzi, voi activa în interiorul PNL o platformă liberal-conservatoare. Nu în afara lui, pentru că nu eu sunt trădător. Nu eu m-am dezis de principiile și valorile liberalismului conservator. Nu împotriva partidului, ci pentru regăsirea lui pe calea dreaptă. Nu pentru a dezbina, ci pentru a reda PNL identitatea pe care prea mulți au abandonat-o din interese personale”, a scris Tișe pe Facebook.

Președintele CJ Cluj a avut o postare extrem de critică la adresa conducerii PNL. Alin Tișe a scris că PNL nu este „proprietatea câtorva oamenii” și a susținut că partidul a fost „confiscat într-un jenant cult al personalității, uitând care este scopul și rolul acestui partid istoric”.

„Nu mă simt reprezentat de “greii” PNL, care confundă încăpățânarea cu forța și orgoliul cu leadershipul. Ei nu reprezintă singuri spiritul liberal și nici valorile pe care acest partid a fost construit”, a mai precizat Tișe.

Alin Tișe a adăugat că de 70 de zile România este „blocată” și nu există explicații acceptabile pentru criza politică.

„Am cerut guvern stabil și am procedat drept și corect față de țară. Nimic din explicațiile acestor iresponsabili nu poate fi acceptat în fața interesului de stabilitate a acestei țări. Absolut nimic! Iresponsabilitatea decidenților va avea consecințe de neimaginat pentru români.

Statul este blocat, economia suferă, mediul privat este împins spre faliment, oamenii își pierd locurile de muncă, iar liderii decidenți din PNL își consumă energia în orgolii, răzbunări și calcule de putere. Este inadmisibil.

Nu mă interesează cine a început. Nu mă interesează cine are ultimul cuvânt. Nu mă interesează acum vinovații. Judecata va fi a electoratului, nu a liderilor închipuiți nelegitimați prin vot.

Lăsați orgoliile. Lăsați veninul. Puneți țara pe primul loc. România trebuie să fie mai importantă decât orice funcție, orice ambiție și orice răfuială internă”, a precizat Tișe.

Președintele CJ Cluj a anunțat și care vor fi valorile promovate de platforma sa liberal-conservatoare și a făcut apel la colegii săi să i se alăture.

„Valorile acestei platforme, abandonate în prezent de o parte din conducerea partidului, sunt simple și ferme: ​Național - iubire de țară, nu naționalism. ​Liberal - libertate, inițiativă, dreaptă productivă, antreprenoriat /mediu de afaceri, economie puternică, reforma țării și respect pentru muncă. Conservator -credință în familie, tradiție, responsabilitate și continuitate. Nu progresism și neomarxism.

Fac acestă încercare și îi invit pe toți colegii care încă mai cred în PNL - liberal conservator - să se manifeste în acest crez, pentru un PNL regăsit. Fac asta cu buna credință că merg pe calea dreaptă”, a mai precizat Tișe.