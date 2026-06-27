Alin Tişe îl pune la zid pe Bolojan: "Ai trădat președintele și ai sacrificat interesul țării"

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tişe, a publicat un manifest pe pagina lui de Facebook în care îi reproşează lui Ilie Bolojan, pe un ton vehement, că "l-a trădat pe preşedintele României", că "ai ținut România blocată timp de 50 de zile într-o criză politică" sau că "ai făcut epurări motivate de orgoliu și interese de grup". Tişe i-a transmis lui Bolojan: "Oprește-te. Mulți dintre cei pe care îi dai afară din partid sunt liberali autentici".

Dincolo de reproşurile pur politice, Alin Tişe i-a reproşat lui Bolojan că a refuzat, timp de un an, să susțină finanțarea Spitalului Regional de Urgenţă pentru Copii din Cluj.

"Să-ţi fie ruşine, Ilie

Manifest

Îți spun aceste lucruri din postura unui ales local PNL aflat la al cincilea mandat uninominal, cu școala făcută la timp și la cele mai bune instituții de învățământ, cu rezultate administrative și de dezvoltare apreciate de oameni.

Rezultatele județului Cluj sunt net superioare celor din Bihor, județ pe care l-ai condus. Statisticile sunt publice, iar realitatea poate fi văzută de oricine.

Am, așadar, pregătirea profesională și legitimitatea necesare pentru a-ți spune aceste lucruri. Tu nu ești în postura de a-mi da lecții nici de politică, nici de morală.

Tu ai știut să îți construiești imaginea. Eu am preferat să construiesc administrație.

Aşadar:

Ai trădat președintele României și ai sacrificat interesul țării. Ai promis că PNL va susține guvernul propus de domnul Tomac, apoi ai întors decizia, sperând că vei rămâne prim-ministru.

După aceea ai încercat să întorci partidul împotriva președintelui țării, pretinzând că vrea să îți ia partidul, ca și cum partidul ar fi proprietatea ta, nu a miilor de liberali care au muncit și au adus voturi pentru ca tu să ajungi în fruntea Guvernului.

Ai ținut România blocată timp de cincizeci de zile într-o criză politică doar pentru a-ți păstra funcția. Iar astăzi, după ce ai împins PNL în opoziție, încerci să dictezi cu 12% cum trebuie guvernată țara.

Ai vorbit ani de zile despre reformă, meritocrație și legitimitate. În realitate, ai promovat în jurul tău oameni fără susținere electorală și fără rezultate, în timp ce ai marginalizat liberali validați prin vot și performanță.

Ai transformat diferența de opinie într-o vină și ai făcut epurări motivate de orgoliu și interese de grup. Acesta nu este un comportament liberal. Este comportamentul unui lider care confundă autoritatea cu controlul și loialitatea cu obediența.

Oprește-te. Mulți dintre cei pe care îi dai afară din partid sunt liberali autentici. Nu au făcut înțelegeri pe sub masă și nici nu au umblat prin ministere pentru a obține favoruri politice. Unii dintre ei au câștigat mai multe voturi pentru PNL decât ai câștigat tu și cei din jurul tău", a postat Tişe.

Acuză politizarea finanţării spitalului pedriatic din Cluj

"Problema mea fundamentală cu tine este că ai refuzat, timp de un an, să susții finanțarea Spitalului Regional de Urgență pentru Copii din Cluj, unul dintre cele mai avansate proiecte medicale din România. Ai politizat un proiect care privește sănătatea copilașilor noștri.

Spitalul nu era al meu sau al Clujului - era al țării și al regiunii, întrucât 50% dintre copiii, care sunt tratați aici, sunt din alte județe din țară decât Clujul. Când sacrifici interesul copiilor din orgoliu politic, problema nu mai este administrativă, ci morală.

Astăzi, românii trăiesc mai greu decât în urmă cu un an. Ai ales să mărești povara fiscală asupra persoanelor vulnerabile și asupra mediului de afaceri, dar ai evitat să reformezi adevăratele găuri negre ale bugetului: companiile de stat în care se risipesc anual miliarde de lei.

Ai prezentat reducerea cu 10% a personalului bugetar drept o mare reformă. În realitate, în multe instituții oamenii au fost doar mutați dintr-o structură în alta, fără ca birocrația să fie redusă. Toată lumea a văzut acest lucru. Tu ai preferat să închizi ochii.

Ai împins PNL în opoziție și continui să îl ții acolo, mizând pe iluzia că sondajele și atacurile zilnice la adresa puterii vor aduce partidului procente spectaculoase iluzorii în 2028. Iar tu, Mesia salvatorul vei avea procente atât de mari încât vei face minuni închipuite...

Între timp, primarii, președinții de consilii județene și aleșii locali care au muncit pentru comunitățile lor sunt abandonați fără resursele necesare pentru a-și finaliza proiectele.

Ai uitat că administrația locală reprezintă fundamentul oricărui partid puternic. Dacă distrugi astăzi administrațiile locale ale PNL, vei pierde inevitabil și alegerile de mâine.

Mai grav este că ai preferat să blochezi partidul chiar și atunci când existau în PNL oameni capabili să ocupe funcția de prim-ministru, oameni cu experiență, rezultate și legitimitate. Ai pus interesul personal înaintea interesului partidului și al României. O faci și astăzi în loc să demisionezi și să lași locul altei persoane.



Îți transmit acest manifest cu speranța că vei avea curajul să te privești în oglindă și să vezi realitatea, nu imaginea construită de cei care îți spun doar ceea ce vrei să auzi. Apropos, cine plătește și din ce bani această imagine și cine plătește “haita de boți”, care se activează la orice poziție critică la adresa ta și ne înjură?!

Ei nu au legitimitate electorală, nu au performanță politică și nu reprezintă viitorul PNL. Sunt acolo doar pentru că îți confirmă propriile convingeri.

Puterea are un defect fatal: îi convinge pe unii că sunt mai mari decât timpul. Dar timpul îi așază pe toți la dimensiunea adevărului.

La final, nu va conta câți oameni te-au aplaudat. Va conta câți au plătit prețul deciziilor tale", a mai notat Alin Tişe.