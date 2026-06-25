Nicușor Dan a avut o întrevedere cu Alin Tişe, la un hotel din Cluj-Napoca. Tişe este un vocal rival al lui Bolojan

Nicuşor Dan, preşedintele României, şi Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Sursa colaj foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit joi dimineață, la Cluj-Napoca, cu președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, în cadrul unei întrevederi care a avut loc în cafeneaua unui hotel din centrul orașului. Discuțiile au început după ora 08:30 și au durat aproximativ 40 de minute, relatează publicaţia clujenii.ro. Şeful statului a ajuns seara trecută cu o aeronavă Spartan la Cluj-Napoca, de unde şi-a continuat drumul spre Polonia unde merge la Summitul Flancului Estic, organizat la Gdansk.

Potrivit sursei citate, întâlnirea dintre Nicușor Dan şi Alin Tişe fusese programată încă de miercuri, la solicitarea şefului statului. Astfel, președintele Consiliului Județean Cluj s-a deplasat joi dimineață la Hotel Victoria pentru a participa la discuția cu președintele României.

Surse apropiate celor do au spus că pe agenda întrevederii s-au aflat teme legate de contextul politic actual, evoluțiile de pe scena politică românească, precum și proiectele majore de dezvoltare ale Clujului și ale regiunii.

Mai mult, Alin Tișe ar fi fost singurul lider politic din județul Cluj contactat direct de Nicușor Dan și, totodată, singurul lider politic local cu care președintele României s-a întâlnit în cadrul vizitei sale. Se pare că șeful statului a dorit să "ia pulsul" zonei și să afle opiniile politice ale unuia dintre cei mai influenți președinți de consiliu județean din Transilvania.

Președintele Consiliului Județean Cluj a confirmat întâlnirea cu Nicuşor Dan, însă a preferat să nu ofere amănunte despre discuțiile purtate.

"Da. M-am văzut cu președintele. Nu vreau sa comentez mai mult", a declarat Alin Tișe pentru Clujenii.ro.