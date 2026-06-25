FOTO Nicușor Dan s-a fotografiat cu tinerii în Cluj-Napoca, la miezul nopții

Nicușor Dan s-a fotografiat cu tinerii în Cluj-Napoca, la miezul nopții. FOTO X Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a fost asaltat miercuri seară în centrul Clujului de zeci de tineri care au dorit să și facă poze cu președintele României.

Nicușor Dan a postat fotografiile pe X alături de un mesaj în care preecizeză că a avut „o scurtă oprire la Cluj Napoca, înainte de plecarea în Polonia pentru Summitul Flancului Estic.

„Energia acestui oraș și entuziasmul tinerilor de aici sunt extraordinare. Anterior, am avut o discuție consistentă cu organizatorii Techsylvania, cel mai important eveniment de tehnologie și business din Europa Centrală și de Est, despre inovație, antreprenoriat și oportunitățile pe care le are România în economia viitorului”, a transmis Nicușor Dan.

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La un monent dat s-a format chiar o coadă a celor care doreau să aibă o amintire cu cel care deține cea mai importantă funcție în statul român.

Nicușor Dan a participat miercuri la Cluj-Napoca, într-un restaurant din centrul orașului, la o întâlnire privată la care au fost prezenți organizatorii evenimentului Techsylvania, ce are loc în aceste zile la Cluj, antreprenori din domeniul IT și reprezentanți ai unor companii europene de tehnologie.

În cursul zilei de joi președintele se va află în Polonia, la Summit-ul Flancului Estic.

„Sunt în drum către Polonia, mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic și e important pentru România pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări, în general, din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Și, dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Techsylvania. Mâine (joi, n.r.) o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic şi e important pentru România pentru că e vorba despre protecţia faţă de drone şi faţă de ameninţări în general pentru România din partea Rusiei şi e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilităţi şi în sud şi în special la Marea Neagră”, a declarat, miercuri seară, la Cluj-Napoca, preşedintele Nicuşor Dan.