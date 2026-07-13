Bolojan refuză să își dea demisia, cerută de Grindeanu la Cotroceni: „Cine mai gestionează cele două ministere pe care le am eu”

Sorin Grindeanu i-a cerut demisia premierului Ilie Bolojan / Sursa foto: Profimedia Images

Premierul interimar Ilie Bolojan a răspuns, luni seară, la B1 TV, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut demisia ca un prim pas pentru deblocarea crizei. „Care e câștigul? Guvernul tot demis rămâne. Ca să ne înțelegem foarte bine, nu apare un Guvern cu depline puteri”, a spus Bolojan.

Premierul admite însă că „e bine să avem cât mai repede o formulă stabilă”.

„Da, gândiți-vă că, dacă premierul României actualmente își dă mâine demisia, de exemplu, ce ar putea să apară din aceste discuții, care este câștigul? Gândiți-vă că, în orice moment, Guvernul tot demis rămâne. Ca să ne înțelegem foarte bine, nu apare un Guvern cu depline puteri. E bine să avem cât mai repede o formulă stabilă”, a declarat Ilie Bolojan.

Totodată, ca răspuns la condiţia pusă de PSD, care cere demisia lui în schimbul votării legilor PNRR, Ilie Bolojan a răspuns că: „Nu poți să condiționezi practic absorbția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare, care asigură aceste servicii de bază, de o nerealizare politică pe care ai avut-o, de un calcul politic care s-a dovedit greșit”, a mai adăugat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a mai spus că o eventuală demisie ar crea probleme în funcționarea Guvernului, în condițiile în care mai mulți miniștri gestionează deja câte două portofolii.

„Iar în situația în care aproape jumătate din miniștri au câte două portofolii, așa cum este astăzi, se pune problema cum vor mai fi împărțite celelalte două responsabilități pe care, de exemplu, le gestionez eu, deci funcția de premier și cea de ministru al Energiei”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Declarațiile premierului vin după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia, după consultările de la Cotroceni.

„Ilie Bolojan nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică ci doar să continue să ocupe funcția de premier cât mai mult posibil. Dacă ar vrea să deblocheze situația, un prim pas ar fi să facă un gest prin care să arate că nu ține de scaunul din care a fost demis. Un prim gest de bună credință ar fi să fie alt premier interimar care să nu aibă încărcătură politică”, a declarat Grindeanu.