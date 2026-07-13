Bolojan anunță că, la alegerile viitoare, PNL și USR vor candida împreună, în „Polul de modernizare”

sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni seara, la B1 TV, despre posibilitatea unor liste comune ale forţelor de dreapta la viitoarele alegeri – fie ele anticipate sau nu – şi a explicat că o astfel de coagulare este necesară pentru crearea unui „pol de modernizare”.

Întrebat dacă există varianta unor liste comune ale polului de dreapta cu USR, Forţa Dreptei sau alte formaţiuni, premierul a subliniat că împărţirea voturilor între mai mulţi candidaţi nu face decât să avantajeze puterea aflată în funcţie.

„În mod evident, e nevoie de o formulă de coagulare, în aşa fel încât să avem un pol de modernizare. Iar asta nu se poate face decât luând în calcul toate forţele politice care au aceeaşi viziune. Dacă ai mai mulţi candidaţi şi voturile se împart, nu faci decât să-l avantajezi pe cel care este în funcţie, şi atunci acest lucru trebuie făcut din aproape în aproape. Fiecare partid care ar putea să intre într-o astfel de construcţie trebuie să îşi consolideze profilul. Noi nu ne dorim să fim clonele nimănui, nici alţii să fie clonele noastre. Noi ne dorim să ne susţinem această identitate liberal-conservatoare, să-i reprezentăm pe cetăţenii care cred în aceste valori, pe oamenii care lucrează pe cinstite în România, pe antreprenorii români, pe oamenii serioşi, în aşa fel încât să reunim electoratele şi să avem capacitatea de a face ceea ce trebuie pentru România. Altfel, e foarte greu ca, având 15%, să livrezi rezultate care necesită ponderi de 30-40, 50%”, a declarat Bolojan.

Întrebat dacă un astfel de aranjament ar putea include şi UDMR pe liste, premierul a nuanţat, amintind că formaţiunea maghiară a candidat mereu individual.

„Nu cred că se pune problema în felul acesta, deoarece comunitatea maghiară a fost reprezentată de UDMR, întotdeauna candidând individual. Dar, aşa cum s-a întâmplat şi în această perioadă, am avut o colaborare bună cu reprezentanţii UDMR şi, aşa cum am răspuns la întrebarea legată de miniştri, colaborarea cu miniştrii UDMR din cabinet, dar şi cu cei ai USR, a fost o colaborare bună, respectuoasă, şi am încercat să lucrăm împreună pentru a rezolva problemele care au apărut în fiecare zi”, a mai spus premierul.