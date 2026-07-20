Contestatarii lui Bolojan din PNL lansează Manifestul Platformei Conservatoare: "Nu suntem o facțiune și nu propunem o ruptură"

Potrivit manifestului, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber. FOTO: Agerpres

Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL care au creat Platforma Conservatoare au publicat un manifest care precizează că gruparea nu este o facțiune în interiorul partidului și că nu reprezintă o structură paralelă de conducere:

“Platforma Conservatoare este un for de dezbatere politică și doctrinară în interiorul Partidului Național Liberal, dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei românești. Ea nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului”.

Potrivit manifestului, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare.

“Credem că PNL traversează un moment de răscruce. Partidul se află în fața unui risc real de îndepărtare de tradiția sa liberal-conservatoare și de diluare a identității sale doctrinare. O cultură politică bazată pe conformism, intoleranță față de opiniile diferite și marginalizarea vocilor critice ar afecta nu doar viața internă a partidului, ci și capacitatea sa de a reprezenta autentic electoratul de dreapta”.

Valorile Platformei Conservatoare

De asemenea, manifestul precizează că Platforma Conservatoare își propune să fie locul în care orice membru PNL să poată susține idei, inclusiv critice față de conducerea partidului, fără teama stigmatizării sau a excluderii.

“Democrația internă nu înseamnă unanimitate, ci respect pentru pluralism, competiția ideilor și libertatea de opinie.

Deasupra interesului partidului rămâne întotdeauna interesul României. Partidele politice sunt instrumente ale democrației, nu scopuri în sine. Numai în regimurile totalitare partidul devine un scop în sine; într-o democrație, el există pentru a servi binele comun”.

Formarea unui guvern stabil, apărarea orientării euroatlantice și redresarea economică trebuie să prevaleze asupra calculelor de partid sau a ambițiilor personale, mai precizează membrii Platformei Conservatoare.

“Platforma Conservatoare își propune să contribuie la reconectarea PNL cu valorile sale istorice: libertatea, meritocrația, responsabilitatea, patriotismul democratic, economia de piață și respectul pentru identitatea națională. Totodată, își propune să readucă în partid cultura dialogului, eleganța dezbaterii și respectul reciproc cultivate de lideri precum Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintu, Theodor Stolojan, Calin Popescu Tariceanu”.

"PNL să promoveze politici autentice de dreapta"

Platforma Conservatoare se adresează tuturor membrilor PNL care cred că partidul trebuie să rămână fidel identității sale istorice și doctrinare, se mai arată în manifest.

“Credem într-un PNL întemeiat pe libertate, economie de piață, proprietate privată, democrație internă, meritocrație și respect pentru valorile naționale. Suntem un partid național-liberal și, pe această temelie, un partid profund european, euroatlantic și occidental. Atașamentul față de Uniunea Europeană și NATO nu este incompatibil cu apărarea identității naționale; dimpotrivă, se sprijină pe aceasta.

Dorim ca PNL să promoveze politici autentice de dreapta, nu doar să se declare un partid de dreapta. Credem că identitatea doctrinară nu poate fi negociată și nici sacrificată în funcție de conjuncturile politice”.

Se precizează că în ultimii ani, tot mai mulți membri ai partidului au constatat o îndepărtare de la aceste valori. Contestatarii lui Ilie Bolojan atrag atenția că în urma Congresului din 2025 a fost adoptat documentul „Modernizare cu rădăcini”, însă numeroase decizii ulterioare au marcat o desprindere de rădăcinile doctrinare ale PNL.

“Promovarea unor persoane provenite din zona neoprogresistă, marginalizarea unor membri cu experiență și cultivarea unei imagini de inferioritate față de alte formațiuni politice au contribuit la această evoluție.

PNL nu este inferior niciunui partid din România. Are cea mai bogată tradiție politică, a dat României oameni de stat, reforme și proiecte majore și nu trebuie să își piardă încrederea în propriile valori și în propria identitate.

Suntem deschiși primirii unor noi membri și promovării unor oameni valoroși, indiferent dacă provin din afara partidului. Dar aceștia trebuie să împărtășească sincer valorile PNL și să contribuie la consolidarea identității sale, nu la transformarea partidului într-o formațiune lipsită de repere doctrinare”.

PNL nu trebuie să renunțe la propria identitate politică atunci când colaborează cu alte partide, mai spun membrii Platformei Conservatoare:

“Respingem orice încercare de a transforma PNL într-un partid fără identitate, definit exclusiv prin alianțe conjuncturale sau prin adaptarea permanentă la agenda altor formațiuni politice. PNL trebuie să coopereze cu celelalte partide democratice atunci când interesul național o impune, dar fără să renunțe la propriile principii și fără să accepte o poziție de inferioritate politică sau doctrinară.

În același timp, credem că un partid puternic nu se construiește prin excluderea vocilor critice și nici prin cultivarea conformismului. Forța PNL a fost întotdeauna pluralismul ideilor, eleganța dezbaterii și respectul reciproc dintre membrii săi”.

"Nu propunem o ruptură în PNL"

Membrii Platformei Conservatoare spun că nu propun o ruptură în interiorul PNL, ci o întoarcere la principiile liberale:

“Platforma Conservatoare nu s-a născut din opoziție, ci din convingerea că Partidul Național Liberal trebuie să rămână fidel identității sale.

Nu propunem o ruptură, ci o întoarcere la principiile care au făcut din PNL marele partid istoric al dreptei românești. Credem că un partid care își pierde identitatea își pierde și forța. În schimb, un partid care își respectă valorile poate evolua, poate câștiga încrederea oamenilor și poate conduce România.

Platforma Conservatoare este deschisă tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, în democrația internă, în competiția ideilor și în forța valorilor liberal-conservatoare.

Credem într-un PNL care își respectă istoria, își asumă prezentul și are curajul să construiască viitorul fără să renunțe la identitatea sa.

PNL nu are nevoie de o nouă identitate. Are nevoie de curajul de a rămâne el însuși. Acesta este sensul Platformei Conservatoare”.

Manifestul invită membrii PNL să se alăture Platformei Conservatoare: “Îi invităm pe toți membrii Partidului Național Liberal care împărtășesc aceste valori și aceste principii să se alăture Platformei Conservatoare. Nu pentru a construi o tabără în interiorul partidului, ci pentru a întări PNL prin dialog, idei, curaj și fidelitate față de identitatea sa. Credem că un partid care își respectă valorile își respectă și membrii. Iar un partid care își respectă membrii poate recâștiga încrederea românilor și poate conduce România cu responsabilitate, demnitate și fidelitate față de principiile liberalismului românesc”.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat joi că va „activa” în interiorul PNL o platformă liberal-conservatoare, deoarece nu se mai simte reprezentat de „greii” din partid. Într-o postare pe Facebook în care a criticat dur criza politică, Tișe a făcut apel la colegii liberali să se alăture platformei sale pentru a readuce partidul „pe calea dreaptă”.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat susținerea noii Platforme liberal-conservatoare anunțată de Alin Tişe, președintele Consiliului Județean Cluj, insistând însă că gruparea nu vrea o ruptură în partid.