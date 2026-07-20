Rareş Bogdan susține platforma conservatoare a lui Tişe: „Nu vrem să plecăm din PNL, vrem dezbatere de idei”

Rareș Bogdan și Alina Gorghiu. sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a lansat, duminică, la Antena 3 CNN, un nou val de critici la adresa conducerii propriului partid, acuzând că, sub Ilie Bolojan, PNL alunecă spre o zonă progresistă care se rupe de electoratul său tradițional. În aceeași intervenție, Bogdan a susținut și noua Platformă liberal-conservatoare anunțată de Alin Tişe, președintele Consiliului Județean Cluj, insistând însă că gruparea nu vrea o ruptură în partid.

„Nu vrem să plecăm din PNL”

Întrebat despre platforma lansată de Tişe, Rareş Bogdan susține că nu este vorba despre o desprindere sau despre nașterea unei noi forțe politice, ci despre dorința de a redeschide o dezbatere de idei în interiorul partidului – idei pe care le consideră mai apropiate de baza PNL decât linia actuală a conducerii.

„Noi nu dorim să plecăm din Partidul Naţional Liberal, nu dorim să constituim o altă forţă politică, dorim pur şi simplu să existe o dezbatere liberă de idei, să venim cu ideile noastre care sunt foarte aproape de baza partidului. Nu putem să ne abandonăm electoratul din zona rurală, semi-urbană, respectiv din zona urbanului mic, nu putem să ne abandonăm cei 1100 de primari, nu putem să ne batem pe o singură zonă ideologic-doctrinară cu cei din SENS şi cei din USR, pentru că România are un public progresist de maxim 15-20%”, a declarat europarlamentarul.

Un „curent progresist” în jurul lui Bolojan

„Un curent progresist, sigur, nu e de acuzat, un curent care urmează aceeaşi linie cu a domnului Trudeau, fie-i ţărâna politică uşoară, sau cu a domnului Macron, care în şase luni, nouă luni de zile, părăseşte Palatul Élysée. Un curent similar cu a doamnei Kamala Harris, un curent similar cu a domnului Peter Magyar, sau a doamnei Maia Sandu din Moldova, care se îndepărtează de baza Partidului Naţional Liberal, care se duce într-o zonă neoprogresistă, neomarxistă, de stânga, care a reuşit să aducă la conducerea guvernului, din patru miniştri, doar un singur liberal şi un fost liberal, respectiv pe Cătălin Predoiu liberal şi pe Alexandru Nazare, fost liberal, intrat în Consiliul de Administraţie al BNR, restul miniştrilor fiind din afara Partidului Naţional Liberal, deoarece cei 284.000 de membri ai PNL nu erau niciunul capabil să intre în guvernul Bolojan, cu consilieri, mai toţi, care au postat, sau care au avut poziţionări dure împotriva Statelor Unite şi care au condamnat politicile Statelor Unite, singura ţară care, de-a lungul istoriei noastre, a fost alături”, a mai spus Rareş Bogdan.

„HORECA este la pământ”

Totodată, Bogdan a atacat și bilanțul economic al guvernării Bolojan, pe care îl consideră un eșec al politicii de creștere a taxelor.

„Din păcate, eşecul politicilor domnului Bolojan de creştere a taxelor este evident. În momentul ăsta, HORECA este la pământ. În momentul ăsta, micii întreprinzători din România suferă, tot ce înseamnă antreprenoriat românesc suferă. Nu avem investiţii majore. Nu am înţeles că singura şansă a României este creşterea gradului de investiţii atrase spre această ţară, şi nu creşterea impozitelor şi taxelor”, a subliniat europarlamentarul PNL.