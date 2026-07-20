Eugen Tomac anunță când ar putea ieși România din criza politică: "Totul depinde de flexibilitatea liderilor"

Eugen Tomac: "În clipa de față suntem într-o situație nefericită de blocaj". Foto: Hepta

Eugen Tomac, consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a declarat luni pentru Antena CNN că "sunt șanse foarte mari" să fie învestit un nou guvern în această vară. El a precizat că pentru acest lucru este nevoie ca liderii politici să dea dovadă de flexibilitate:

"Președintele României desemnează persoana capabilă să genereze o majoritate pentru un nou guvern. Eu am încercat acest lucru și, atunci când am observat că există o reținere inexplicabilă, din multe puncte de vedere, din partea partidelor, evident că nu am mai continuat acest drum.

În clipa de față suntem într-o situație nefericită de blocaj, pentru că partidele care pot genera o majoritate, fie pentru învestirea unui guvern format din specialiști, fie a unui guvern politic, cu susținere majoritară sau minoritară, nu au generat-o. Până când nu vom avea o situație foarte clară, nu pot spune ce va hotărî Nicușor Dan că este mai bine să se întâmple pentru țară. Eu îmi doresc să avem un guvern politic, care își asumă clar continuarea reformelor pentru statul român, pregătirea bugetului pentru 2027.

Este de dorit ca viitorul guvern să aibă o susținere politică, fie el format din specialiști sau oameni politici, o susținere cât mai clară și solidă în Parlament".

Avertisment privind blocajul politic

Eugen Tomac a avertizat că România are nevoie de un nou guvern care să poată face rectificări bugetare:

"Când se va ajunge la un asemenea consens, putem discuta despre o altă variantă. Deocamdată, eu sper ca liderii politici să înțeleagă că, dincolo de orice calcul, esențial este să depășim acest moment. Actualul cabinet interimar nu poate face rectificări bugetare. Noi avem nevoie de măsuri de corecție, tocmai pentru că sunt urgențe la nivel național care trebuie aplicate și nu pot fi implementate decât după o rectificare".

Întrebat dacă ar accepta încă o dată o nominalizare pentru mandatul de premier, Eugen Tomac a răspuns:

"Când președintele va avea certitudinea că următoarea nominalizare va pune capăt crizei, o va face. Nu aș dori eu să mă pronunț cu privire la ceea ce consideră președintele că este cel corect.

Nu vreau să fac speculații. În situația în care partidele vor hotărî care este calea de urmat pentru a scoate țara din această criză, domnul președinte va face o nouă desemnare".

Consilierul prezidențial a mai precizat că majoritatea clară care va susține un nou guvern nu trebuie să inlcudă partide care neagă apartenența la UE și la NATO:

"Președintele își dorește o majoritate clară, care nu pune sub semnul întrebării atașamentul nostru față de UE și NATO. Atâta timp cât există formațiuni politice care pun sub semnul întrebării aceste două direcții, evident că nu vorbim despre cooptarea unui partid care încă nu și-a definit...Eu cred că în această vară avem șanse foarte mari să fie învestit un nou cabinet. Depinde de flexibilitatea de care sper să dea dovadă liderii politici".

Eugen Tomac a comentat și afirmațiile Primarului General al Capitalei, Ciprian Ciucu, cu privire la faptul că primarul Chișinăului, Ion Ceban, a aflat înaintea tuturor despre desemnarea lui Adrian Veștea:

"Nu înțeleg raționamentul pentru care a ținut să iasă la o lună cu informații care nu se confirmă. Primarul General este printre puținii primari din România care l-a susținut cu proiecte concrete. Relația lor este mai veche.

Cred că e o chestiune care nu își are rostul. Nu am înțeles motivul pentru care a fost adusă în discuție".