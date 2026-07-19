Trenurile electrice din București, afectate de vremea rea: linia de contact a rămas din nou fără curent

<1 minut de citit Publicat la 18:02 19 Iul 2026 Modificat la 18:02 19 Iul 2026

Trenuri de călători în Gara de Nord din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord a fost restabilită duminică, la ora 16:25, după ce fusese întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a transmis Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. Linia de contact este cea care asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și a trenurilor electrice, notează Agerpres.

Ulterior însă, începând cu ora 16:46, linia de contact a fost scoasă accidental de sub tensiune pe mai multe sectoare: firele I și II București Băneasa – Pantelimon; Stația CF Pantelimon, în întregime; Pantelimon – București Obor; Stația CF București Obor, în întregime; precum și firele I și II Pantelimon – Ramificația Pasărea.

„Echipele de specialitate intervin în teren, cu drezina pantograf din Chitila, pentru identificarea cauzei şi remedierea deficienţei”, se precizează în comunicatul operatorului feroviar.

Potrivit CFR SA, circulația trenurilor cu tracțiune electrică poate fi afectată temporar pe sectoarele vizate. Alimentarea cu energie electrică va fi reluată după încheierea intervenției și efectuarea verificărilor tehnice necesare.