Chiar și o porție mică de alimente ultraprocesate pe zi poate crește riscul de demență, arată noi studii. Ce diete reduc pericolul

Adăugarea alimentelor ultraprocesate la o masă altfel sănătoasă poate contribui la apariția demenței. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Creșterea consumului zilnic de alimente ultraprocesate cu 10% — echivalentul unei pungi mici de chipsuri — poate crește riscul de demență, chiar dacă în rest ai o dietă sănătoasă, bogată în plante, potrivit unui nou studiu, citat de CNN.

Alimentele ultraprocesate (UPF) reprezintă aproximativ 53% din totalul caloriilor consumate de adulții din Statele Unite, conform celor mai recente date ale Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Copiii din SUA își obțin aproape 62% din energie din UPF, a constatat CDC.

„Studiul nostru a arătat că consumul de UPF a fost asociat cu o atenție mai slabă și un risc mai mare de demență la adulții de vârstă mijlocie și la vârstnici”, a declarat autoarea principală, Barbara Cardoso, lector senior în nutriție, dietă și alimentație la Universitatea Monash din Melbourne, Australia.

Studiul a putut demonstra doar o asociere, nu o relație directă de cauză și efect. Totuși, „această asociere nu a fost influențată de respectarea dietei mediteraneene, ceea ce indică faptul că este legată de procesarea alimentelor, nu doar de înlocuirea unor alimente cu altele”, a spus Cardoso.

Efectele nocive ale alimentelor ultraprocesate asupra creierului

Cercetarea reprezintă „o contribuție importantă” la baza tot mai mare de dovezi care arată potențialele efecte nocive ale alimentelor ultraprocesate asupra creierului, a spus dr. W. Taylor Kimberly, profesor de neurologie la Harvard Medical School din Boston, care nu a fost implicat în studiu.

Kimberly a fost autorul principal al unui studiu similar publicat în ianuarie, care a constatat că o creștere cu 10% a consumului de alimente ultraprocesate a crescut riscul de afectare cognitivă cu 16%, chiar dacă oamenii consumau în principal alimente de origine vegetală.

„Împreună, aceste studii evidențiază faptul că un consum mai mare de UPF este asociat în mod constant cu performanțe cognitive mai slabe”, a spus Kimberly.

Există totuși „o parte bună” pentru persoanele care decid să reducă pe termen lung consumul de UPF, a adăugat Kimberly. Studiul său a constatat că înlocuirea alimentelor ultraprocesate cu alimente minim procesate și integrale pe o perioadă de cinci până la șase ani a fost asociată cu un risc cu 12% mai mic de declin cognitiv.

Un studiu din aprilie a arătat că adulții cu vârste între 50 și 60 de ani care au eliminat multe alimente nesănătoase din dietă pe parcursul unui deceniu au avut un risc cu 11% mai mic de boala Alzheimer și demență, comparativ cu cei ale căror diete nu s-au schimbat.

Ce diete reduc riscul de boli grave

Dieta mediteraneană, premiată și apreciată, care pune accent pe cereale integrale, fructe și legume, leguminoase, semințe, nuci și ulei de măsline extravirgin, s-a dovedit că reduce riscul de cancer, diabet, boli de inimă, accident vascular cerebral și demență, în special la persoanele cu două copii ale genei APOE4, un factor major de risc pentru Alzheimer.

Alte diete bogate în plante, foarte respectate, precum dieta DASH și dieta MIND, se concentrează de asemenea pe consumul de alimente integrale, limitând în același timp zahărul, carnea roșie și alimentele ultraprocesate. Și acestea au fost asociate cu îmbunătățiri ale sănătății — tensiune arterială, colesterol, diabet și sănătatea inimii — toate acestea având impact și asupra creierului.

Alimentele ultraprocesate, însă, conțin puține sau deloc ingrediente integrale. În schimb, cerealele integrale și alimentele sunt descompuse în molecule care, cu ajutorul coloranților artificiali, aromelor și emulgatorilor asemănători unui adeziv, sunt încălzite, zdrobite, modelate sau extrudate în orice produs alimentar își poate imagina un producător.

Astfel de alimente „predigerate”, care sunt adesea pline de zahăr, sare și grăsimi, pot duce la lipsa nutrienților esențiali pentru un corp și un creier sănătos, spun experții.

Tot mai multe studii confirmă pericolele consumului de UPF pentru sănătate

Un studiu din 2022 pe 10.000 de persoane a arătat că cei care consumau cele mai multe alimente ultraprocesate au avut o scădere cu 25% mai rapidă a funcțiilor executive și o rată cu 28% mai rapidă de deteriorare cognitivă generală, comparativ cu cei care consumau cele mai puține.

Studiile privind pericolele generale ale consumului de UPF pentru sănătate se înmulțesc. Potrivit unei analize din februarie 2024 a 45 de studii care au inclus aproximativ 10 milioane de persoane, consumul cu 10% mai mare de alimente ultraprocesate a crescut riscul de a dezvolta sau de a muri din cauza a zeci de afecțiuni.

Această creștere de 10% a fost considerată „de bază”, iar adăugarea și mai multor alimente ultraprocesate ar putea crește și mai mult riscul, spun experții.

Au existat dovezi puternice că un aport mai mare de alimente ultraprocesate este asociat cu un risc cu aproximativ 50% mai mare de deces din cauze cardiovasculare și de tulburări mintale frecvente, potrivit analizei.

Cercetătorii au găsit, de asemenea, dovezi sugestive că un consum mai mare de UPF crește riscul de obezitate cu 55%, de tulburări de somn cu 41%, de dezvoltare a diabetului de tip 2 cu 40% și de depresie cu 20%.

Capacitatea de concentrare și riscul de demență

Noul studiu, publicat vineri în revista „Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring”, a cerut unui număr de peste 2.100 de australieni cu vârste între 40 și 70 de ani să completeze un jurnal alimentar care să reflecte dieta lor din ultimul an. Aproximativ 42% din dieta tipică australiană provine din alimente ultraprocesate.

Participanții au fost, de asemenea, supuși unor teste cognitive pentru a evalua capacitatea lor de a se concentra și viteza cu care puteau procesa informații noi. Niciun participant nu avea demență la începutul studiului.

„Pentru fiecare creștere de 10% a consumului de alimente ultraprocesate, am observat o scădere clară și măsurabilă a capacității unei persoane de a se concentra”, a spus Cardoso. „În termeni clinici, acest lucru s-a tradus prin scoruri constant mai mici la testele cognitive standardizate care măsoară atenția vizuală și viteza de procesare.”

Capacitatea de concentrare stă la baza multor procese importante ale creierului, precum învățarea și rezolvarea problemelor, se arată în studiu. Nu a fost găsită o asociere directă între UPF și memorie; totuși, studiul a estimat declinul mental general folosind un instrument validat care prezice riscul de demență pe 20 de ani la persoanele de vârstă mijlocie.

Alimentele ultraprocesate, asociate cu modificări negative ale sistemului endocrin și ale microbiotei intestinale

Fiecare creștere de 10% a consumului zilnic de UPF a fost asociată cu o creștere de 0,24 puncte a riscului de demență, măsurat pe o scară de la 0 la 7 puncte. Consumul de clătite ultraprocesate la micul dejun, chipsuri la prânz, un pachet de biscuiți ca gustare și pizza la cină poate duce rapid la astfel de valori.

Eliminarea alimentelor ultraprocesate din dietă ar putea reduce riscul, mai ales dacă acest lucru se face înainte de apariția complicațiilor neurologice, a spus Cardoso.

„Vârsta mijlocie este o etapă care oferă o oportunitate esențială de a aborda factorii de risc modificabili înainte ca schimbările neuropatologice compatibile cu demența să se dezvolte”, a spus ea.

„Alimentele ultraprocesate au fost asociate cu modificări negative ale sistemului endocrin și ale microbiotei intestinale, iar acestea ar putea duce la efecte neurologice negative”, a spus Cardoso. „În plus, UPF au fost asociate cu factori de risc cardiovascular cunoscuți pentru demență, precum diabetul, hipertensiunea, obezitatea și colesterolul LDL ridicat și, astfel, ar putea afecta indirect sănătatea cognitivă.”