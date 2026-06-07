Suplimentul care ajută la scăderea colesterolului, pe care îl consumi deja fără să știi

3 minute de citit Publicat la 14:00 07 Iun 2026 Modificat la 14:00 07 Iun 2026

Alicina este responsabilă atât pentru mirosul specific al usturoiului, cât și pentru multe dintre efectele biologice atribuite acestuia. Foto: Getty Images

Usturoiul este unul dintre cele mai folosite ingrediente din lume. Dincolo de aroma sa puternică și de rolul pe care îl are în numeroase preparate culinare, el este asociat de secole cu diverse beneficii pentru sănătate, scrie BBC Science Focus.

În prezent, usturoiul este promovat frecvent pentru efectele sale antioxidante și antiinflamatoare, iar una dintre cele mai populare afirmații este că ar contribui la scăderea colesterolului și la protejarea inimii. Totuși, dovezile științifice sunt mai nuanțate decât par la prima vedere.

Compusul care stă în centrul atenției

Interesul cercetătorilor se concentrează asupra alicinei, o substanță care apare atunci când usturoiul este zdrobit sau tocat.

În forma sa naturală, cățeii de usturoi nu conțin alicină. Aceasta se formează abia după ruperea pereților celulari, când anumite enzime intră în contact cu alți compuși din plantă.

Alicina este responsabilă atât pentru mirosul specific al usturoiului, cât și pentru multe dintre efectele biologice atribuite acestuia.

Studiile de laborator sugerează că substanța poate influența metabolismul colesterolului și poate reduce activitatea unei enzime implicate în producerea colesterolului la nivelul ficatului. Interesant este că aceeași enzimă reprezintă ținta principală a statinelor, medicamentele prescrise pentru scăderea colesterolului.

De asemenea, unii compuși din usturoi ar putea reduce absorbția colesterolului în intestin și ar putea favoriza eliminarea lui din organism.

Rezultatele studiilor nu sunt întotdeauna aceleași

Deși mecanismele biologice par promițătoare, cercetările efectuate pe oameni au oferit concluzii diferite.

Unele studii au observat reduceri moderate ale colesterolului total și ale colesterolului LDL, considerat „colesterol rău”. Alte cercetări nu au identificat efecte semnificative.

Explicația este simplă: studiile au folosit forme foarte diferite de usturoi, proaspăt, pudră, extracte, uleiuri, suplimente sau usturoi negru fermentat, în doze și perioade de administrare diferite.

În plus, efectele par să fie mai vizibile la persoanele care au deja colesterolul crescut decât la cele cu valori normale.

Nu orice formă de usturoi este la fel de eficientă

O altă problemă este că alicina este instabilă și se degradează rapid după formare.

Din acest motiv, simplul consum al unui cățel de usturoi întreg nu oferă neapărat beneficiile studiate de cercetători.

Pentru ca alicina să se formeze, usturoiul trebuie zdrobit sau tocat și lăsat aproximativ 15 minute înainte de consum. După aceea, este recomandat să fie consumat relativ repede.

Prepararea termică reduce semnificativ cantitatea de alicină disponibilă. Astfel, usturoiul crud adăugat într-o salată păstrează mai multe dintre substanțele active decât usturoiul gătit timp îndelungat într-un sos sau într-o tocăniță.

Usturoiul negru atrage atenția cercetătorilor

În ultimii ani, interesul s-a mutat și asupra usturoiului negru, obținut prin fermentarea controlată a usturoiului obișnuit. În timpul acestui proces, cantitatea de alicină scade, însă apar alți compuși mai stabili, printre care S-alil-cisteina.

Unele studii preliminare sugerează că usturoiul negru ar putea avea efecte benefice asupra tensiunii arteriale și asupra modului în care organismul gestionează grăsimile din sânge.

Totuși, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma aceste rezultate.

Ce se știe despre suplimentele cu usturoi

Popularitatea usturoiului a dus la apariția unei game largi de suplimente sub formă de capsule, pulberi și extracte concentrate.

Anumite produse standardizate pe bază de usturoi maturat au fost asociate în unele studii cu scăderea tensiunii arteriale și cu îmbunătățirea unor indicatori cardiovasculari.

Cu toate acestea, majoritatea specialiștilor consideră că dovezile privind efectul lor asupra colesterolului sunt încă insuficiente și inconsistente pentru a recomanda suplimentele ca tratament.

Acesta este și motivul pentru care producătorii evită de obicei să afirme direct că produsele lor reduc colesterolul, preferând formulări generale precum „susțin sănătatea cardiovasculară”.

Concluzia cercetătorilor

Usturoiul este un aliment sănătos, bogat în compuși biologic activi și poate face parte fără probleme dintr-o dietă echilibrată.

Totuși, în prezent nu există suficiente dovezi pentru a fi considerat un substitut al tratamentelor destinate controlului colesterolului.

Specialiștii subliniază că cea mai eficientă strategie pentru menținerea colesterolului în limite normale rămâne o alimentație echilibrată, bogată în cereale integrale, leguminoase, fructe, legume, pește gras, nuci și grăsimi nesaturate.

Cu alte cuvinte, usturoiul poate fi un aliat util în bucătărie și, posibil, pentru sănătate, însă nu trebuie privit ca un medicament miraculos.