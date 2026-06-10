Tot mai multe femei devin mame după 35 de ani: „Gestionarea sarcinilor trebuie să se facă într-o echipă multidisciplinară”

2 minute de citit Publicat la 16:48 10 Iun 2026 Modificat la 16:48 10 Iun 2026

Colaborarea dintre specialiști aduce beneficii directe pacienților Foto: Getty Images

Abordarea multidisciplinară devine tot mai importantă în medicina modernă, în contextul în care majoritatea pacienților se confruntă cu mai multe afecțiuni care necesită evaluarea și monitorizarea din partea unor specialiști diferiți.

Potrivit Conf. Dr. Anca Panaitescu, medic primar obstetrică-ginecologie, colaborarea dintre medici contribuie la stabilirea unor diagnostice mai rapide și la obținerea celor mai bune rezultate terapeutice.

„Medicina în ziua de astăzi nu se mai poate adresa unui singur organ. Trebuie să privim sistemic o boală. O afecțiune impactează întregul organism”, a declarat Conf. Dr. Anca Panaitescu.

Specialista explică faptul că multe boli necesită o abordare integrată. De exemplu, un pacient cu diabet zaharat poate avea nevoie atât de monitorizarea unui diabetolog, cât și de evaluarea unui cardiolog sau a unui nefrolog, pentru gestionarea complicațiilor asociate.

În opinia medicului, colaborarea dintre specialiști aduce beneficii directe pacienților și permite stabilirea unor planuri de tratament complete și personalizate.

„Cu cât echipa este mai aproape de pacient, cu atât se câștigă mai mult timp pentru pacient. Pentru noi, ca medici, este minunat să putem lucra într-o echipă unde să ne putem completa cunoștințele”, a afirmat medicul.

Aceasta consideră că nivelul actual de dezvoltare al medicinei face imposibilă acoperirea tuturor domeniilor de către un singur specialist. „Este nerealist să credem astăzi că un medic, oricât de conștiincios ar fi el, poate să acopere toată patologia la perfecție”, a subliniat medicul.

Unul dintre domeniile în care beneficiile medicinei multidisciplinare sunt evidente este obstetrica. Monitorizarea sarcinilor, în special a celor cu risc crescut, presupune adesea colaborarea dintre obstetricieni, endocrinologi, cardiologi, geneticieni și alți specialiști.

„Pentru toate cuplurile care își doresc o sarcină, pasul numărul unu este un consult preconcepțional într-o echipă pluridisciplinară”, a precizat Conf. Dr. Anca Panaitescu. Potrivit acesteia, evaluarea înainte de concepție poate identifica eventuale probleme de sănătate și poate contribui la pregătirea optimă a unei viitoare sarcini.

Specialista atrage atenția că vârsta la care femeile aleg să devină mame este în creștere, iar acest fenomen aduce provocări suplimentare pentru echipele medicale.

„Multe femei ajung să aibă prima sarcină după 35 de ani, chiar la 40 de ani. Și asta vine la pachet cu probleme specifice acelor vârste”, a explicat medicul.

În astfel de situații, pot apărea afecțiuni precum hipertensiunea arterială, diabetul sau alte patologii care necesită monitorizare atentă și intervenția coordonată a mai multor specialiști.

„Este important ca gestionarea sarcinilor să se facă într-o echipă multidisciplinară pentru cele mai bune rezultate pentru pacient”, a concluzionat Conf. Dr. Anca Panaitescu.

Specialiștii consideră că medicina multidisciplinară nu mai reprezintă doar o opțiune, ci o necesitate pentru asigurarea unui act medical modern, eficient și centrat pe nevoile pacientului.