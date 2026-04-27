Speranța de viață sănătoasă a scăzut cu doi ani în Marea Britanie. Tot mai mulți britanici se îmbolnăvesc înainte de pensie

Numărul anilor pe care oamenii din Marea Britanie îi petrec în stare bună de sănătate este în scădere, potrivit unui nou raport. În ultimul deceniu, speranța de viață sănătoasă a scăzut cu aproximativ doi ani, ajungând la puțin sub 61 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei, scrie BBC.

Marea Britanie este una dintre cele mai bogate 21 de țări în care speranța de viață sănătoasă s-a redus. De asemenea, scăderea înregistrată de Regatul Unit este a doua cea mai mare din acest grup.

Health Foundation, organizația care a realizat analiza, a avertizat că această tendință are un cost economic important și că rezultatele ar trebui să reprezinte un moment de cotitură pentru autorități.

Potrivit organizației, declinul este cauzat de sărăcie, condiții precare de locuire și factori legați de stilul de viață, precum obezitatea, la care se adaugă și efectele pandemiei de Covid.

Analiza, bazată pe date ale Oficiului Național de Statistică pentru perioadele 2022-2024 și 2012-2014, arată că persoanele care trăiesc în cele mai bogate 10% dintre zone se pot aștepta să aibă aproximativ 20 de ani în plus de viață sănătoasă față de cele din cele mai sărace zone.

În Anglia, Richmond, din Londra, avea cele mai ridicate niveluri ale speranței de viață sănătoasă: 69 de ani pentru bărbați și 70 de ani pentru femei. Prin comparație, în Blackpool, speranța de viață sănătoasă era de 51 de ani pentru bărbați, iar în Hartlepool de 51 de ani pentru femei.

Londra a fost singura regiune în care speranța de viață sănătoasă s-a îmbunătățit

În peste 90% dintre zone, speranța de viață sănătoasă este acum sub vârsta de pensionare de stat, de 66 sau 67 de ani, iar în una din zece zone este sub 55 de ani.

Raportul arată că acest lucru afectează semnificativ capacitatea oamenilor de a munci și se aliniază cu alte date care indică un număr ridicat de persoane aflate în afara pieței muncii din cauza problemelor de sănătate.

Comparația internațională, bazată pe date ale Organizației Mondiale a Sănătății, a raportat situația Marii Britanii la cea a altor țări din Europa de Vest, regiunea nordică, America de Nord și Oceania. Regatul Unit se află acum pe locul 20 din 21, doar Statele Unite având o populație care trăiește mai puțini ani în stare bună de sănătate.

Speranța de viață sănătoasă este termenul tehnic folosit de experți pentru a estima cât din viața unei persoane este petrecut în stare bună de sănătate. Calculul se bazează atât pe felul în care oamenii își evaluează sănătatea în sondaje, cât și pe datele privind mortalitatea.

Health Foundation a transmis că rezultatele arată un declin puternic al stării de sănătate a populației și ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru factorii de decizie.

Andrew Mooney, analist principal de date al organizației, a declarat: „Marea Britanie are cele mai ridicate niveluri de obezitate din Europa de Vest și a existat o creștere puternică a problemelor de sănătate mintală, mai ales în rândul tinerilor.” Acest lucru a creat „un cost economic semnificativ, sănătatea precară împingând oamenii în afara pieței muncii și blocând accesul tinerilor la educație, locuri de muncă și formare profesională”, a adăugat el.

În comparație cu speranța de viață sănătoasă, Health Foundation a constatat că speranța de viață totală a rămas, în linii mari, stabilă.

Dr. Layla McCay, directoare de politici în cadrul NHS Alliance, a declarat: „Aceste cifre sunt un semnal dur al modului în care inegalitățile în sănătate afectează viețile oamenilor, prea multe comunități din zone defavorizate petrecând mai mulți ani în stare precară de sănătate. Membrii noștri au transmis clar că răspunsul trebuie să fie, înainte de toate, prevenția: abordarea factorilor mai largi care influențează sănătatea, consolidarea îngrijirii la nivel comunitar și îmbunătățirea accesului la sprijin mai aproape de casă.”