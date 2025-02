Cum a reacționat ambasadoarea Ucrainei în SUA când a văzut în ce s-a transformat discuția Trump-Zelenski

Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Oksana Markarova, a fost prezentă în Biroul Oval, la cearta de vineri seară dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev nu a semnat acordul de pământuri rare şi a plecat, neînsoţit de Trump, de la Casa Albă, după un scandal în toată regula în Biroul Oval.

Ambasadoarea Ucrainei, Oksana Markarova, a fost filmată în timpul discuţiei ţinându-şi capul în mâini în timp ce Donald Trump şi Volodimir Zelenski se certau.

Ukraine's ambassador to the US Oksana Markarova's reaction to the clash between Trump and Zelensky. pic.twitter.com/jva0QWJnHB