Reacția României după ce Zelenski a fost dat afară din Casa Albă. Ce mesaj a transmis Bolojan

Președintele interimar Ilie Bolojan a reacționat vineri seară, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat vineri de la Casa Albă fără să semneze un acord cu Donald Trump, în urma unui scandal în Biroul Oval.

„Securitatea Ucrainei este crucială pentru securitatea Europei. Trebuie să fim cu toții uniți pentru a lupta pentru valorile noastre, libertate și pace”, a transmis Ilie Bolojan într-un mesaj postat pe X.

The security of Ukraine is crucial for the security of Europe. We all need to stand together to fight for our values, freedom, and peace.