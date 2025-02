Rușii sunt în extaz după ce Zelenski a fost dat afară din Casa Albă. Primele reacții de la Kremlin

Confruntarea aprinsă dintre preşedintele american, Donald Trump, şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă vineri este „istorică”, a reacţionat un înalt oficial rus, citat de AFP și Agerpres.

„Istorică”, a scris pe X Kirill Dmitriev, şeful Fondului rus de investiţii directe şi unul dintre negociatorii ruşi în cadrul discuţiilor ruso-americane care au avut loc la 18 februarie în Arabia Saudită.

„Pentru prima dată, Trump a spus adevărul în faţa clovnului drogat”, a ironizat fostul preşedinte Dmitri Medvedev, actualul număr doi în Consiliul de Securitate rus, referindu-se la Zelenski.

The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office. And @realDonaldTrump is right: The Kiev regime is "gambling with WWIII."