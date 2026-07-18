Kievul a fost plasat în alertă de două ori, în noaptea de vineri spre sâmbătă, din cauza ameninţării unui atac cu rachete balistice

<1 minut de citit Publicat la 08:07 18 Iul 2026 Modificat la 08:07 18 Iul 2026

Ameninţări cu rachete balistice la Kiev. Sursa foto: Getty images I Anton Petrus

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis două avertizări privind rachete balistice, în cursul nopții, iar autoritățile de la Kiev le-au ceară oamenilor să se adăpostească, notează Kiev Post.

Sirenele de alertă aeriană au sunat de două ori la Kiev și în alte câteva regiuni din Ucraina în primele ore ale zilei de sâmbătă, în urma avertismentelor privind un posibil atac cu rachete balistice rusești.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat cu privire la o „amenințare privind utilizarea armamentului balistic dinspre Taganrog”, un oraș rusesc situat în apropierea graniței cu Ucraina.

Administrația Militară a orașului Kiev le-a cerut locuitorilor să se adăpostească imediat și să rămână acolo până la încetarea alertei.

Prima alertă privind rachete balistice a fost emisă la ora 00:44. O a doua alertă a urmat mai târziu în cursul nopții, fiind ridicată de Forțele Aeriene la ora 02:06.

Nu au fost raportate lovituri cu rachete, pagube sau victime.