Lucrările pe secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești au ajuns la 82%: primul tunel rutier săpat cu metoda austriacă, aproape finalizat

30 Noi 2025

sursa: captură video Facebook / Cristian Pistol

Progresul fizic al lucrărilor pe secţiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Piteşti a ajuns la 82%, a anunţat duminică directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

„S-a finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie (sensul Piteşti–Sibiu) a tunelului Momaia. În scurt timp va începe turnarea betonului rutier şi pe calea de rulare a celei de-a doua galerii (sensul Sibiu–Piteşti). Pentru acest tip de operaţiune sunt folosite utilaje speciale.

Tunelul Momaia, în lungime de 1.350 metri, este format din două galerii unidirecţionale, şi este primul tunel rutier din România săpat cu noua metodă austriacă. Pe întregul şantier al secţiunii 4 (9,8 km) a autostrăzii Sibiu–Piteşti progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 82%”, a scris Pistol pe pagina sa de Facebook.

Directorul CNAIR a transmis și imagini live de pe secţiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeş) a Autostrăzii A1.