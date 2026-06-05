"Apa a intrat prin pereți și prin uși". Case inundate în Ilfov, după furtuna puternică din ultimele ore: "Sunt 40 de centimetri de apă"

Vremea extremă a făcut prăpăd la marginea Capitalei. Orașul Pantelimon, din județul Ilfov, a fost măturat de o furtună puternică, FOTO colaj Captura Facebook /INQUAM PHOTOS - Virgil Simonescu

Vremea extremă a făcut prăpăd la marginea Capitalei. Orașul Pantelimon, din județul Ilfov, a fost măturat de o furtună puternică, ce a inundat străzi întregi și gospodării. Într-un timp foarte scurt a căzut o cantitate foarte mare de apă.

În Pantelimon, mai mulți localnici s-au trezit cu apa în curți și în case.

"Apa este peste glezne", a spus un bărbat afectat de inundații.

Întrebat dacă a anunțat pompierii, acesta a răspuns: "Sigur că da. De două ori. Au spus să am răbdare".

Bărbatul a povestit că apa a intrat și în locuință. "Da, nu puteți să intrați. Sunt 40 de centimetri de apă", a spus el.

Locuitorii din orașul Pantelimon spun că, de fiecare dată când apar ploi torențiale, apa intră frecvent atât în curțile oamenilor, cât și în locuințe. Străzile înguste îngreunează intervenția pompierilor, iar la fiecare episod de vreme rea apar aceleași probleme.

O femeie afectată de inundații a povestit că apa a ajuns în partea din spate a bucătăriei: "Apa este în casă, în partea din spate a bucătăriei. Acolo este un pic mai jos decât restul casei. Apa a intrat prin pereți și prin uși. Mie mi se pare ciudat ca, la fiecare ploaie, să fim inundați nu cu apă de la Dumnezeu, ci cu apă menajeră. Ceea ce înseamnă un mare pericol", a spus femeia.

Capitala a fost sub cod portocaliu de furtuni. Cel mai afectat a fost Sectorul 3, unde mai multe străzi au fost inundate și au devenit greu de circulat. Copaci au fost doborâți de vântul puternic, iar mai multe mașini au fost avariate.

Nu vin vești bune nici pentru următoarele zile. În weekend sunt anunțate furtuni cu descărcări electrice și chiar căderi de grindină în mai multe zone din țară.