Olimpiadele Preșcolarilor au adunat peste 20.000 de participanți. Premiu-surpriză pentru o grădiniță din București

Pentru cei mici, întâlnirea cu personajele preferate a fost una plină de emoție. Foto: Antena 3 CNN

Peste 20.000 de copii din peste 800 de grădinițe din întreaga țară au participat anul acesta la „Olimpiadele Preșcolarilor”, cea mai amplă competiție educațională dedicată copiilor de vârstă preșcolară, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Pentru implicarea deosebită în cadrul concursului, Grădinița nr. 251 din București a fost recompensată cu un spectacol special oferit de îndrăgita trupă „Minunații”, chiar în contextul Zilei Internaționale a Copilului.

Muzică, dans, magie și sute de zâmbete. Așa au fost răsplătiți copiii și cadrele didactice de la Grădinița nr. 251 din București în ediția din acest an a concursului național „Olimpiadele Preșcolarilor”, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

„Grădinița nr. 251, grădinița noastră, are o tradiție în educație și încercăm întotdeauna să îmbinăm activitățile educative și participările la astfel de proiecte și parteneriate cu cele de joacă și distractive. Noi participăm destul de des la astfel de proiecte, care într-adevăr aduc un plus de valoare activității noastre zilnice. Grădinița are un rol foarte important în startul copiilor către școală, iar o bază bună în învățământul preșcolar duce la o adaptare mai ușoară la școală”, a declarat Alexandra Tănăselea, director al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 251.

Pentru cei mici, întâlnirea cu personajele preferate a fost una plină de emoție. Trupa Minunații, cunoscută pentru spectacolele care adună de fiecare dată săli pline de copii, a transformat momentul într-o adevărată sărbătoare.

„E misiunea noastră să distrăm copiii, dar să-i și educăm să devină oameni mai buni, să fie veseli, să aibă încredere în ei. Rolul pe care îl au melodiile și spectacolele noastre, dar și inițiativele precum Olimpiadele Preșcolarilor, pe care am avut onoarea să o susținem și noi astăzi, cred că au un impact mult, mult mai mare decât ne imaginăm. Am stabilit și al doilea spectacol, pe 7 iunie, la ora 15:00, pentru că primul aproape s-a vândut, așa că încă mai sunt bilete. Vă așteptăm”, a explicat magicianul Verdini, din trupa Minunații.

Ediția din acest an a Olimpiadelor Preșcolarilor a reunit un număr record de participanți, confirmând interesul tot mai mare pentru educația timpurie și performanță încă din primii ani de școală.

„Au fost încântați, mai ales că au participat la această olimpiadă, iar acesta a fost premiul lor pentru participare. S-au bucurat foarte mult și mă bucur și eu pentru ei că au putut să aibă parte de această experiență”, a spus și Matei Luca Ștefan, profesor de educație timpurie.

Concursul național Olimpiadele Preșcolarilor s-a desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, făcând parte din calendarul activităților educative municipale ale Municipiului București.

„Este un program care susține descoperirea potențialului, fără să meargă în zona competiției nesănătoase, a presiunii de a obține neapărat un rezultat”, a concluzionat Gabriela Maalouf, reprezentant al Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.