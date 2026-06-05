Imnul oficial al Cupei Mondiale 2026 este cântat de Shakira, dar turneul final include şi alte piese. Una îi aparţine lui IShowSpeed

Imnul oficial al Cupei Mondiale 2026 este cântat de Shakira. Foto: Getty Images

Meciurile spectacol de la CM 2026, din Canada, Statele Unite si Mexic sunt, în exclusivitate, in universul Antena. Cupa Mondială 2026 se vede în această vară pe Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena Play.

FIFA a anunțat playlist-ul oficial al Cupei Mondiale din acest an. Pe lângă titluri așteptate precum shakira - "Dai Dai" sau Future- "Game Time", pe listă se regăsește și piesa realizată de celebrul Youtuber IShowSpeed. Reacția acestuia la auzul veștii a devenit virală.

Revenind la fotbal, naţionala Africii de Sud va participa pe 11 iunie la meciul de debut al campionatului mondial împotriva Mexicului.

Sud-africanii au reușit să ajungă în cele din urmă în America, dupa ce au întâmpinat mai multe probleme cu vizele. La hotelul din Mexic aceștia au fost întâmpinați de un singur fan pentru care fotbaliștii au semnat autografe.