Scandal în familia șeicilor din Dubai. Fosta soție a unuia dintre ei, o cunoscută gimnastă, a fost reținută

Zeynab Javadli, fosta soție a unui nepot al șeicului Dubaiului a fost reținută. FOTO: Instagram

Fosta soție a unui nepot al șeicului Dubaiului a fost reținută, au anunțat autoritățile. Parchetul din Dubai a transmis pentru BBC că Zeynab Javadli a fost reținută în urma unei plângeri depuse de tatăl celor trei copii ai ei, fostul său soț, șeicul Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum.

Acesta a susținut că femeia ar fi răpit copiii în timpul unei vizite aprobate de instanță.

Familia și prietenii lui Javadli au pierdut contactul cu ea de marți seară și au tras semnalul de alarmă în legătură cu dispariția ei. Timp de aproape două zile, nu s-a știut unde se află Javadli sau copiii ei.

De luni întregi, femeia ieșea foarte rar din casă, deoarece credea că ofițeri de securitate așteptau să îi ia copiii și să o rețină.

Anul trecut, fostul ei soț a depus o plângere la poliție, acuzând-o că le-a răpit pe fiicele lor. Plângerea a venit după ce copiii au trecut de mai multe ori de la un părinte la celălalt, fiecare acuzându-l pe celălalt de răpire.

Zeynab Javadli, fostă gimnastă internațională, riscă și o posibilă reținere pentru infracțiuni online în Emiratele Arabe Unite, după ce anul trecut a transmis live unul dintre conflictele legate de copii.

Zeynab Javadli. FOTO: Profimedia Images

La acel moment, ea și-a explicat gestul într-un mesaj video trimis avocatului britanic pentru drepturile omului David Haigh, care o susține: „Știam că era ultima mea șansă să fiu cu copiii mei, pentru că nu m-ar mai fi lăsat niciodată să îi văd. Chiar am crezut că era ultima mea șansă, așa că am deschis un livestream și am cerut ajutor.”

Avocații șeicului Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum au susținut în instanță, în dosarul privind custodia copiilor, că Javadli nu era o mamă potrivită. Ei au spus că nu și-ar fi trimis fiicele la școală, că ar fi locuit într-un spațiu nepotrivit pentru copii în perioada în care stătea la hotel și că ar fi pus în pericol sănătatea celei mai mici dintre fete.

Într-un comunicat transmis joi seară, Parchetul din Dubai a precizat că dosarul este încă în anchetă și face parte din proceduri legale aflate în desfășurare.

„Vom continua să luăm măsurile legale necesare, în conformitate cu legile în vigoare, protejând în același timp bunăstarea și interesul superior al copiilor”, a transmis instituția.

În replică, Haigh a cerut Emiratelor Arabe Unite să îi permită imediat lui Javadli accesul la avocatul ei, la consulat și la familie și să o lase să se întoarcă la locuința ei din Dubai.