Prețurile la carburanți au scăzut în Germania după reducerea taxelor

Publicat la 21:17 01 Mai 2026 Modificat la 21:17 01 Mai 2026

Preţurile la staţiile de alimentare cu combustibili au scăzut vineri în diverse zone din Germania, odată cu intrarea în vigoare a reducerii impozitării, transmite DPA, citată de Agerpres.

Parlamentul de la Berlin a adoptat luna trecută reducerea impozitării, ca parte a măsurilor menite să atenueze povara asupra consumatorilor de pe urma majorării preţurilor energiei, în urma războiului din Iran.

Economiştii critică acest tip de măsuri, spunând că guvernele ar trebui mai bine să acorde ajutoare direcţionate către gospodăriile vulnerabile.

Taxarea carburanţilor (benzină şi motorină) va fi redusă cu aproximativ 0,17 euro per litru în mai şi iunie. Acest sprijin pentru gospodării şi companii este în valoare de 1,6 miliarde de euro.

Datele Automobil Clubul German (ADAC) arată că în multe locuri preţurile în benzinării au scăzut sub doi euro pe litru vineri dimineaţa, în special în cazul benzinei E10 şi în unele cazuri la motorină.

În Munchen, E10 costă sub doi euro pe litru la majoritatea benzinăriilor, la unele fiind chiar sub 1,90 euro pe litru. La motorină, pragul de doi euro pe litru nu este atins în mai mult de jumătate din cazuri.

În Berlin, E10 este sub doi euro pe litru la majoritatea benzinăriilor, dar mai rar la motorină, în timp ce în Hamburg E10 costă mai puţin de doi euro pe litru la mai mult de jumătate din benzinării, la unele fiind chiar sub 1,90 euro pe litru. În schimb, motorina depăşeşte, în general, doi euro pe litru.

Nu este clar dacă reducerea taxării carburanţilor cu aproximativ 0,17 euro per litru se va repercuta asupra consumatorilor. Experţii se aşteaptă ca discountul să se regăsească la pompă în mod gradual.

Luna aceasta, Parlamentul Germaniei a aprobat şi un bonus de sprijin pentru angajaţi, de până la 1.000 euro (1.169,30 dolari), ca parte a pachetului menit să diminueze impactul preţurilor ridicate la gaze, efect al războiului din Iran.

Conform planului, până în 30 iunie 2027, companiile pot plăti angajaţilor un bonus unic. Plăţile sunt deductibile fiscal pentru angajatori şi neimpozabile pentru angajaţi.

Bonusul se acordă în mod voluntar, sporind incertitudinile privind numărul firmelor care vor aplica această măsură, ţinând cont de contextul economic dificil.

Coaliţia aflată la guvernare în Germania estimează că veniturile fiscale pierdute în urma implementării măsurii se vor situa la cel puţin 2,8 miliarde de euro. Pentru a ajuta la finanţarea măsurii, acciza la tutun va creşte anul acesta.

Bonusul face parte dintr-un amplu pachet de măsuri de sprijin, după o creştere majoră a preţurilor la gaze în Germania. Grupurile de afaceri au criticat Guvernul că a trecut la angajatori povara sprijinirii gospodăriilor.

În timpul crizei energetice care a urmat după invadarea Ucrainei de către Rusia, Germania a introdus un bonus neimpozabil similar, de până la 3.000 euro.