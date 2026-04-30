Cât costă motorina şi benzina joi, 30 aprilie, după ce preţul petrolului a atins niveluri record

Carburanţii sunt în continuare foarte scumpi, în România, înainte de minivacanţa de 1 mai. Preţul mediu al benzinei standard in Bucureşti, pe 30 aprilie 2026, este 8,86 lei/litru, iar al motorinei standard de 9,52 lei/litru. Şoferii care au montate instalaţii GPL pe maşini plătesc, în Capitală, 4,3 lei pentru un litru de combustibil.

La nivel naţional, în unele staţii, cea mai ieftină benzină standard este comercializată cu 8,72 lei/litru, iar motorina standard cu 9,39 lei/litru.

În ceea de priveşte carburanţii premium, benzina costă 9,2 lei pe litru, iar motorina a depăşit pragul de 10 lei şi a ajuns la 10,15 lei pentru un litru premium, la unele companii, noteaza pretcarburant.ro.

Un baril de țiței Brent se vinde cu peste 120 de dolari

Preţul petrolului a atins un nou record, iar un baril de țiței Brent se vinde cu peste 120 de dolari. Este cel mai ridicat preţ de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Creşterea uriaşă vine după ce un raport citat de Axios a sugerat că Armata americană urmează să-i prezinte lui Donald Trump planurile pentru noi lovituri devastatoare în Iran.

Pentru scurt timp, barilului de petrol a atins chiar şi 122 de dolari, cel mai ridicat preț din 2022 încoace. Prețul petrolului a înregistrat fluctuații bruște de la începutul războiului, deoarece Strâmtoarea Ormuz, o zonă importantă, a fost închisă practic timp de săptămâni întregi din cauza conflictului.

Pe măsură ce războiul din Iran intră în cea de-a noua săptămână fără un final clar la orizont, traficul maritim din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz a fost complet dat peste cap. Blocajul a perturbat grav piețele globale și lanțurile de aprovizionare pentru petrol, gaze naturale, îngrășăminte și alte produse esențiale.