Preţul petrolului a atins un nou record: barilul Brent se vinde cu peste 120 de dolari. Ce a dus la creşterea uriaşă

Preţul petrolului a atins un nou record, iar un baril de țiței Brent se vinde cu peste 120 de dolari. Este cel mai ridicat preţ de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Creşterea uriaşă vine după ce un raport citat de Axios a sugerat că Armata americană urmează să-i prezinte lui Donald Trump planurile pentru noi lovituri devastatoare în Iran. Pentru scurt timp, barilului de petrol a atins chiar şi 122 de dolari, cel mai ridicat preț din 2022 încoace, notează BBC.

Directori din domeniul energiei, inclusiv directorul executiv al Chevron, Mike Wirth, s-au întâlnit marți la Casa Albă cu președintele american Donald Trump pentru a discuta despre cum să limiteze consecințele conflictului asupra consumatorilor americani.

Se pare că comercianții de petrol au interpretat întâlnirea ca pe un semn că închiderea efectivă a Strâmtorii Hormuz va continua pentru o perioadă lungă de timp. Directorii au discutat subiecte precum producția internă de energie, progresul din Venezuela, contractele futures pe petrol, gazele naturale și transportul maritim, potrivit unui oficial al Casei Albe.

Aceștia au descris întâlnirea ca făcând parte din întâlnirile regulate ale președintelui cu directorii din domeniul energiei pentru a discuta despre industria lor.

Întâlnirea vine în urma unor rapoarte separate din Wall Street Journal, conform cărora președintele american Donald Trump le-a instruit consilierilor să se pregătească pentru extinderea blocadei continue a porturilor iraniene, în efortul de a reduce economia țării.

Blocaj în Strâmtoarea Ormuz

Prețul petrolului a înregistrat fluctuații bruște de la începutul războiului, deoarece Strâmtoarea Ormuz, o zonă importantă, a fost închisă practic timp de săptămâni întregi din cauza conflictului.

Iranul a restricționat drastic transportul maritim prin strâmtoare, care transportă de obicei aproximativ o cincime din rezerva mondială de petrol și gaze naturale lichefiate, ca răspuns la atacurile americane și israeliene care au început pe 28 februarie.

La începutul acestei luni, Teheranul a avertizat că orice navă care se apropie de strâmtoare va fi vizată şi atacată.

Cum s-a stins activitatea în Strâmtoarea Ormuz în doar două luni

Pe măsură ce războiul din Iran intră în cea de-a noua săptămână fără un final clar la orizont, traficul maritim din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz a fost complet dat peste cap. Blocajul a perturbat grav piețele globale și lanțurile de aprovizionare pentru petrol, gaze naturale, îngrășăminte și alte produse esențiale, scrie CNN.

Înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacurile asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, aproximativ 3.000 de nave tranzitau lunar Strâmtoarea Ormuz, conform datelor Lloyd’s List Intelligence.

Petrolierele care treceau pe aici transportau zilnic circa 15 milioane de barili de țiței și produse derivate, ceea ce înseamnă aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol, arată cifrele firmei de analiză Kpler.