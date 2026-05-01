De la ambulanță, la înghețată. Cum a ajuns un paramedic să câștige peste 70.000 de euro pe an: „E magic, servești clienții, râzi cu ei”

1 minut de citit Publicat la 20:33 01 Mai 2026 Modificat la 20:47 01 Mai 2026

În prezent, James deține patru camionete de înghețată / foto: Getty Images

Un paramedic din Marea Britanie a început să vândă înghețată pentru a pentru a-și îmbunătăți sănătatea mintală. Bărbatul spune că a trecut printr-o perioadă dificilă în urmă cu cinci ani, iar soția sa i-a recomandat să găsească un alt tip de activitate pentru a nu ajunge la epuizare psihică. Acum, acesta câștigă circa 70.000 de euro pe an.

James Shemmeld, în vârstă de 46 de ani, originar din Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, aproape că ajunsese la burnout în perioada pandemiei de Covid-19, potrivit publicației Demativateur.

Aflat la conducerea unei firme de ambulanțe private, a fost martor la decese frecvente în rândul pacienților și susține că în acea perioadă era afectat de fiecare caz în parte.

„A fost dificil, foarte dificil, pentru că asta era rutina zilnică…”, a povestit acesta pentru BBC.

Soția lui i-a sugerat să găsească o activitate care să îl ajute să se deconecteze, văzând starea în care se afla acesta.

Astfel, James a luat o decizie surprinzătoare: „M-am dus și am cumpărat un camion de înghețată, ceea ce a surprins-o puțin la început”, a spus el.

Decizia a fost influențată și de o experiență mai veche, din adolescență, când lucra ca vânzător de înghețată. Fostul său angajator i-a vândut ulterior o dubă Ford Transit, chiar cea pe care James o decorase în trecut.

În prezent, James deține patru camionete de înghețată și sunt prezente la diverse evenimente naționale.

„E magic… Nu trebuie să te gândești sau să te concentrezi pe nimic: doar urci în dubă, pornești muzica, te oprești, servești clienții, vorbești cu ei, râzi, glumești”, a spus el.

Deși nu a renunțat și la activitatea de paramedic, acesta susține că prioritatea este afacerea cu înghețată.

„Camionul de înghețată este acum activitatea mea principală. Fac muncă medicală doar când este nevoie, în special intervenții internaționale. Medicina rămâne o parte importantă a vieții mele, dar înghețata, acolo este inima mea”, a declarat el.

Din vânzarea de înghețată, Shemmeld obține anual aproximativ 60.000 de lire sterline, adică în jur de 70.000 de euro.