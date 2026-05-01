Spotify va adăuga un ecuson „Verificat” pentru a distinge artiștii umani de cei AI

Spotify a anunțat că introduce o insignă „Verificat” pentru a ajuta utilizatorii să identifice când artiștii umani de pe platformă, nu generați de inteligență artificială. Cea mai utilizată platformă streaming muzical din lume a anunțat că textul „Verificat de Spotify” și o bifă verde vor apărea lângă numele artiștilor atunci când aceștia îndeplinesc „standarde definite care demonstrează autenticitatea”, scrie BBC News.

„Aceasta ar putea include conturi sociale conectate la profilul artistului, activitate constantă a ascultătorilor sau alte semnale ale unui artist real în spatele profilului”, a declarat compania, cum ar fi produse sau date de concerte.

În postarea sa pe blog, Spotify a declarat că „peste 99%” dintre artiștii pe care ascultătorii îi caută în mod activ vor fi verificați, reprezentând „sute de mii de artiști”.

Compania a precizat că procesul va prioritiza artiștii cu „contribuții importante la cultura și istoria muzicală”, mai degrabă decât „fermele de conținut”, platforma implementând verificarea și insignele în următoarele săptămâni.

Deoarece Spotify vizează muzica și personajele generate de inteligența artificială, unii utilizatori au subliniat că un cont verificat ar dovedi doar că un artist este om, nu că muzica a fost creată fără a utiliza inteligența artificială.

Ed Newton-Rex, un activist pentru drepturile creatorilor și fost director executiv în domeniul inteligenței artificiale, a declarat că abordarea Spotify ar putea „pedepsi artiștii umani reali care nu au unii dintre indicatorii pe care se bazează verificarea”, cum ar fi turneele sau vânzarea de mărfuri.

În schimb, el sugerează că Spotify ar putea „eticheta automat orice muzică generată de inteligența artificială”, așa cum fac și alte servicii de streaming.

Profesorul de muzică de la Universitatea din Durham, Nick Collins, a declarat că decizia Spotify nu a fost „surprinzătoare”, având în vedere „furorul continuu din jurul inteligenței artificiale generative”, dar a adăugat că ar fi o sarcină mai dificilă dacă ar încerca vreodată să eticheteze muzica în sine.

„Utilizarea inteligenței artificiale nu este o poziție binară între «făcut manual în întregime» și «generat integral de inteligență artificială», ci poate exista o mulțime de situații intermediare”, a spus el.

„Probabil că putem saluta un fel de sistem de etichetare de genul acesta, deși ar putea favoriza artiștii mai comerciali și de succes deja activi, mai degrabă decât noii artiști independenți”, a adăugat el.

Problema cu inteligența artificială

Spotify a fost criticată în ultimii ani pentru abordarea sa față de conținutul generat de inteligența artificială. Un dezvoltator de software din Leipzig și-a creat propriul instrument pentru a eticheta și bloca muzica creată de inteligența artificială pe platformă.

Postările utilizatorilor de pe forumurile comunității sale au solicitat frecvent o „etichetă clară pentru melodiile generate de inteligența artificială” sau ca platforma să „explice de ce abonații ar trebui să plătească prețul întreg în timp ce platforma se umple cu muzică generată de inteligența artificială”.

În 2023, directorul executiv de atunci al Spotify, Daniel Ek, a declarat pentru BBC că nu are de gând să interzică complet conținutul creat de inteligența artificială de pe platformă.

Între timp, în 2025, o trupă numită The Velvet Sundown, care avea o pagină verificată pe rețea cu 850.000 de ascultători lunar, a stârnit acuzații că ei și muzica lor erau generate de inteligența artificială, atunci când s-a aflat că nu acordaseră niciodată interviuri și nici nu aveau vreo înregistrare a concertelor.

Totuși, profilul lor îi identifică acum ca un „proiect muzical sintetic... cu sprijinul inteligenței artificiale”, cu 126.000 de ascultători lunar.