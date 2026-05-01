F1: Verstappen, înainte de Marele Premiu de la Miami: Modificarea regulamentului „nu va schimba mare lucru”

Publicat la 21:54 01 Mai 2026

Max Verstappen. Foto: Profimedia

Max Verstappen (Red Bull), cvadruplu campion mondial la Formula 1, care a fost foarte critic faţă de noile reglementări tehnice încă de la începutul sezonului, şi-a exprimat joi scepticismul cu privire la ajustările care vor intra în vigoare în acest weekend la Miami, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Este doar o mică modificare. Nu este chiar ceea ce ne trebuie pentru a face totul. Este complicat să-i facem pe toţi să fie de acord. Sper doar ca anul viitor să putem face nişte schimbări foarte, foarte mari", a subliniat olandezul în faţa numeroşilor jurnalişti adunaţi în paddock-ul stadionului Hard Rock.

"Cred că toată lumea a încercat tot posibilul să contribuie măcar cu ceva, chiar dacă evident că asta nu va schimba prea mult", a adăugat el.

Autorităţile Formulei 1 au profitat de lunga pauză forţată de cinci săptămâni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, care a dus la anularea Marilor Premii ale Bahrainului şi Arabiei Saudite, pentru a face modificări ale regulamentului, în special după teribilul accident al lui Oliver Bearman (Haas) din Japonia, la sfârşitul lunii martie.

Accidentul lui Oliver Bearman, când a încercat să evite un concurent care efectua "super clipping" - mai exact conducea mai încet pentru a gestiona energia motorului său hibrid - a reaprins dezbaterea privind oportunitatea unui regulament conceput pentru a îmbunătăţi spectacolul de pe pistă, potrivit susţinătorilor săi.

Monoposturile au fost revoluţionate în acest sezon odată cu introducerea unor noi reglementări care au modificat profund şasiul, aerodinamica şi mai ales motoarele maşinilor, acum 50% termice şi 50% electrice, ceea ce implică o gestionare a energiei nefirească pentru piloţi.

Noua versiune a regulamentului tehnic îşi propune în special reducerea considerabilă a diferenţelor de viteză dintre monoposturi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident şi, de asemenea, simplificarea gestionării energiei pentru piloţi, pentru a le permite să atace mai mult în timpul calificărilor.

Deşi este puţin probabil ca aceste ajustări să perturbe ordinea stabilită sau să conteste dominaţia Mercedes, ele au fost salutate de majoritatea piloţilor ca un pas înainte, deşi unul timid. Mai presus de toate, ele au evidenţiat faptul că organismele de conducere sunt dispuse să asculte criticile piloţilor, ceea ce nu a fost neapărat cazul în trecut.

"Punctul pozitiv este că noi am avut discuţii bune cu F1 şi FIA (Federaţia Internaţională de Automobilism - n. r.). Acesta este probabil un punct de plecare interesant pentru viitor. Chiar şi peste câţiva ani, dacă nu voi mai fi aici, sper cu adevărat că piloţii vor avea un cuvânt mai greu de spus în faţa organizatorilor în general", a subliniat Verstappen.

De la începutul anului, "Mad Max" s-a opus vehement noilor reglementări şi a descris noile monoposturi drept "Formula E pe steroizi".