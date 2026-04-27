Show de Formula 1 la Buenos Aires, la aproape 30 de ani de la ultimul Grand Prix

Colapinto a parcurs mai multe tururi într-un Lotus E20 din 2012 / sursă foto: Getty Images

Un monopost de Formula 1 a revenit duminică la Buenos Aires pentru o demonstraţie, în faţa unei mulţimi imense, a tânărului pilot Franco Colapinto, alături de care argentinienii visează din nou la gloria trecută, din era lui Manuel Fangio, la aproape 30 de ani de la ultimul Mare Premiu desfăşurat în Argentina, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Peste o jumătate de milion de persoane, potrivit organizatorilor, au participat la spectacolul „road show” pe un circuit de peste 2 km amenajat pe bulevardele largi din capitală. La Buenos Aires, ca şi în restul ţării, pilotul în vârstă de 22 de ani al echipei Alpine a generat un entuziasm spectaculos de când şi-a asigurat un loc în Formula 1 în 2024.

Drifturi, supravirări, derapaje şi mirosul de anvelope încinse au încântat publicul prezent în mare parte cu copii, mulţi veniţi de la mare distanţă, asistând în picioare sau din tribune improvizate. Colapinto a parcurs mai multe tururi într-un Lotus E20 din 2012, vopsit în culorile Alpine.

„Nu ştiu dacă ai vedea aşa ceva în altă ţară! Vine un băiat cu o maşină din 2012 şi uite ce se întâmplă! E de-a dreptul extraordinar!”, a exclamat Sergio Gonzalez, un funcţionar public în vârstă de 48 de ani, care a venit cu fiul său de 24 de ani.

Ultimul Mare Premiu al Argentinei a avut loc în 1998, la Buenos Aires. Michael Schumacher a câştigat atunci, iar un pilot argentinian, Esteban Tuero, a participat, dar nu a terminat cursa.

Ultima clasare pe podium a Argentinei în F1 datează chiar mai de demult, de la Carlos Reuteman, câştigător a douăsprezece Mari Premii în anii 1970 şi 1980 şi vicecampion mondial în 1981.

De atunci au avut loc câteva demonstraţii de Formula 1, inclusiv una în 2012, dar fără un pilot argentinian, prin urmare fără fervoarea generată de Colapinto, al cărui chip este reprezentat în nenumărate reclame pe străzile din Buenos Aires sau la televiziunea argentiniană.

Demonstraţia a atins punctul culminant când Colapinto s-a urcat la volanul "Săgeţii Argintii", emblematicul monopost Mercedes-Benz cu care Juan Manuel Fangio, o legendă a sportului argentinian, a câştigat două dintre cele cinci titluri de campion mondial (între 1951 şi 1957).

Fluturând un steag argentinian şi purtând o cască de epocă, Colapinto a fost încântat să salute mulţimea, făcând un ultim tur de onoare la bordul unui autobuz cu etaj.

„Sportul cu motor este adânc înrădăcinat în Argentina”, a declarat politologul Belen Amadeo.

„Dar nu am mai avut pe nimeni în Formula 1. Acest tânăr reînvie această tradiţie a 'fierros' (bolizi de curse) şi are, de asemenea, o personalitate atrăgătoare. El este neînfricat şi relaxat, în ton cu spiritul argentinian", a mai spus aceasta.

Pentru tânărul pilot, spectacolul de la Buenos Aires a fost, de asemenea, un răgaz binevenit cu o săptămână înainte de Marele Premiu de la Miami şi într-un sezon perturbat de anularea curselor din Orientul Mijlociu din cauza războiului, precum şi de controversa din jurul motoarelor hibride, în urma accidentului său de la Marele Premiu al Japoniei de la sfârşitul lunii martie.

După trei Marele Premii, el are un punct în acest sezon în Campionatul Mondial.