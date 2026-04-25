Formula 1: „ADUO”, o modificare de regulament în privința motoarelor care ar putea schimba sezonul 2026. Ce este și cum funcționează

Motorul Honda al echipei de Formula 1 Aston Martin. Foto: Getty Images

Având în vedere că „ADUO” va deveni unul dintre cele mai frecvent utilizate acronime în paddock-ul Formulei 1 în timpul sezonului 2026, Sky Sports a explicat de ce noile reguli de dezvoltare a motoarelor devin rapid un subiect fierbinte printre fani și nu numai. Additional Development and Upgrade Opportunities (N.r. - Oportunități suplimentare de dezvoltare și modernizare / ADUO) se concentrează pe performanța jumătății non-electrice a unității de putere, motorul cu ardere internă (ICE).

Într-o situație considerată pe scară largă a fi „cea mai mare schimbare de regulament din istoria acestui sport”, introducerea de noi unități de putere, împreună cu noile șasiuri, a dus la creșterea puterii electrice, care a fost împărțită în proporție de 50-50 cu motoarele cu ardere internă.

Orice set nou de reglementări privind motoarele este probabil să producă lacune în performanță, motiv pentru care regulile au inclus potențialul unor măsuri de echilibrare a performanței.

ADUO face parte din regulile F1 referitoare în mod specific la unitățile de putere, oferind celor cinci producători potențialul de a-și îmbunătăți modelele în cazul în care se află în urma performanțelor de referință.

Meritele acestei prevederi sunt deja evidente, având în vedere că Aston Martin, o echipă despre care se aștepta să fie competitivă, se confruntă cu dificultăți în spatele plutonului din cauza unor probleme extreme cu unitatea de putere Honda.

Fără ADUO, ar fi putut rămâne în urmă tot sezonul, dar oportunitatea de a-și moderniza motorul le oferă speranța că pot avansa.

Cu toate acestea, deși nimeni nu se întreabă dacă Honda ar trebui să aibă voie să își îmbunătățească unitatea de putere, se dezvoltă o dispută cu privire la faptul dacă ceilalți producători, Ferrari, Red Bull și Audi, ar trebui să aibă oportunitatea de a-și aduce performanța mai aproape de cea a unității de putere Mercedes, care a stabilit un standard inițial.

Șeful Ferrari, Fred Vasseur, a vorbit despre ADUO ca fiind o oportunitate de a „reduce decalajul” față de Mercedes, dar șeful „Săgeților Argintii”, Toto Wolff, a îndemnat săptămâna aceasta FIA să se asigure că modernizările motoarelor nu interferează cu ierarhia competițională.

Cum funcționează ADUO

ADUO se concentrează pe performanța jumătății non-electrice a unității de putere, motorul cu ardere internă (ICE). FIA măsoară performanța unităților de putere la fiecare cursă folosind un indice de performanță care nu este disponibil presei.

ADUO va fi acordată producătorilor ale căror performanțe sunt cu două procente sau mai mult sub cele ale modelului ICE de top. Producătorii cu un decalaj cuprins între 2-4% vor avea o oportunitate de a-și dezvolta unitatea de putere în acest sezon, în timp ce cei cu un decalaj de peste 4% vor avea două oportunități de îmbunătățire.

Rezultatele primelor trei runde, fiecare dintre ele câștigate de echipa oficială Mercedes, sugerează că motorul construit de ei va fi standardul.

Au existat speculații că, deși sunt mult în urmă în general, performanța Red Bull este de fapt puternică și este puțin probabil să fie cu mai mult de 2% în spatele Mercedes, sau chiar deloc.

Când se măsoară și se implementează ADUO

Înainte de sezon, FIA a anunțat că vor exista trei etape în care performanța ICE va fi evaluată - după a șasea, a 12-a și a 18-a dintre cele 24 de runde programate.

Celor cărora li s-a acordat ADUO urma să li se ofere posibilitatea de a implementa imediat îmbunătățiri pentru runda a șaptea, care inițial era programată să fie Marele Premiu al Canadei.

Cu toate acestea, FIA revizuiește acum acest calendar, ca urmare a anulării rundelor din Bahrain și Arabia Saudită din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Se așteaptă ca organismul de conducere al sportului să anunțe, înainte de Marele Premiu de la Miami, dacă va modifica calendarul. FIA își rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica pragurile procentuale pe care le-a stabilit înainte de sezon.

În timp ce producătorii urmau să fie liberi să implementeze modernizări imediat după prima revizuire, cei care furnizează mai multe echipe ar trebui să se asigure că pot furniza un număr suficient de motoare.

De exemplu, Ferrari, care furnizează motoare pentru Haas și Cadillac, ar trebui să le ofere clienților săi aceleași specificații ICE pe care le-ar avea și pentru ei înșiși, pentru a li se permite să introducă modelul modernizat.

Lucrează deja producătorii la modernizări?

Răspunsul scurt este da. Cele trei săptămâni dintre Marele Premiu de la Miami și Marele Premiu al Canadei nu ar fi suficiente pentru ca un producător să proiecteze și să producă upgrade-uri.

Comentariile lui Vasseur sugerează că toți cei patru producători rivali ai Mercedes anticipează acordarea autorizației ADUO și, prin urmare, probabil că au urmărit să aibă elemente noi pregătite pentru Marele Premiu al Canadei.

Chiar și Mercedes va lucra la dezvoltarea motorului său, având în vedere că toți producătorii pot introduce îmbunătățiri pentru 2027, indiferent de poziția lor în ierarhie.

De asemenea, orice producător va putea face upgrade-uri la toate componentele unităților sale de putere, inclusiv atât la sistemul de ardere, cât și la elementele electrice, dacă poate demonstra FIA că modificările sunt făcute exclusiv în scopuri de fiabilitate, siguranță, economie de costuri sau probleme de aprovizionare.

De ce ar putea deveni ADUO un subiect controversat

În timp ce Vasseur și celelalte echipe care folosesc motoare non-Mercedes caută o oportunitate de a obține progrese, Wolff pare neconvins că vreun alt producător în afară de Honda ar trebui să aibă posibilitatea de a-și moderniza semnificativ motorul.

Vorbind pe 20 aprilie, Wolff a spus că „principiul ADUO a fost de a permite echipelor care erau în dezavantaj în ceea ce privește unitatea de putere să recupereze terenul pierdut, dar nu să-l depășească”.

„Și trebuie să fie foarte clar că, indiferent de deciziile care se iau, indiferent de echipa căreia i se acordă ADUO, orice astfel de decizie poate avea un impact mare asupra performanței și asupra campionatului, dacă nu este luată cu precizie, claritate și transparență absolută.”

Trebuie să fie clar că spiritul de joc nu își are locul aici, dar FIA trebuie să acționeze în baza unei ADUO cu spiritul potrivit. Echipele vor avea imaginile lor de performanță și, după cum mi se pare, există un producător de motoare care are o problemă și trebuie să-l ajutăm. Și apoi toți ceilalți sunt cam în aceeași situație. Aș fi foarte surprins și dezamăgit dacă deciziile ADUO care au fost luate ar aduce vreo interferență cu ierarhia competitivă așa cum este ea în prezent”, a spus șeful Mercedes.

Deși Wolff vorbește despre abilități de joc, el s-ar putea referi la posibilitatea ca echipele să încerce să afișeze performanțe ICE mai scăzute pentru a asigura un rezultat mai bun când vine vorba de ADUO. Pe măsură ce sezonul se dezvoltă, ADUO pare să fie un subiect care va reveni în mod constant.

Formula 1 revine pe 1-3 mai cu Marele Premiu de la Miami, al doilea weekend Sprint al sezonului.