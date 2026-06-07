"Arma secretă" cu care ucrainenii atacă principala autostradă care leagă Rusia de Crimeea. Imagini cu Morrigan când lovește ținte ruse

Trupele ucrainene au publicat detalii despre noua dronă secretă cu rază medie de acțiune pe care o folosesc pentru a lovi autostrada logistică R-280 a Rusiei, care pornește din Rostov-pe-Don și ajunge până în Crimeea și care e folosită de Rusia pentru aprovizionarea frontului sudic, scrie Business Insider. Drona a fost folosită în Crimeea și a distrus ținte importante ale apărării antiaeriene ruse.

Brigada 412 Nemesis, din cadrul Forțelor Sistemelor fără Pilot, a publicat imagini de aproape și filmări dinaintea lansării dronei Morrigan.

Drona cu aripă fixă, echipată cu un motor cu elice montat în partea din față, este produsă local și este "concepută pentru a opera în spatele liniilor inamice", a transmis brigada într-un comunicat. "Cu permisiunea producătorului, ridicăm cortina: ce fel de dronă secretă este aceasta?", au scris militarii ucraineni care au numit Morrigan "arma lor secretă" pentru lovituri la distanță medie.

Un clip în care Morrigan este pregătită pentru zbor arată că are aproximativ 1,2-1,5 metri lungime. Aparatul pare să fie lansat de pe o platformă de tip șină sau catapultă, ceea ce îi permite să decoleze fără a avea nevoie de pistă.

Morrigan face parte dintr-o nouă categorie de drone pe care Ucraina o folosește tot mai des în acest an pentru a ataca forțele și logistica rusă la distanțe cuprinse între aproximativ 20 și 300 de kilometri în spatele frontului.

Aceste drone sunt mai ușoare decât aparatele cu rază lungă de acțiune folosite pentru lovituri împotriva industriei ruse de apărare și a infrastructurii petroliere. Spre deosebire însă de quadcopterele FPV care domină câmpul de luptă, ele folosesc un design cu aripă fixă.

Scopul acestor drone cu rază medie, potrivit analiștilor și oficialilor ucraineni, este de a încetini avansul Rusiei, obligând trupele Moscovei să se retragă din zone pe care le considerau sigure pentru rutele de aprovizionare.

Brigada 412 a folosit Morrigan ca să atace o rută de aproximativ 595 de kilometri, cunoscută drept autostrada R280 "Novorossiya", folosită de Rusia pentru aprovizionarea frontului sudic. "Acest aparat a operat deja în Crimeea în mai multe rânduri și a distrus ținte importante ale apărării antiaeriene ruse și obiective de sprijin. Iar acum desfășoară o vânătoare logistică de la Mariupol până în Crimeea", a transmis Brigada 412.

R280 pornește din Rostov-pe-Don și ajunge până în Crimeea

R280 pornește din Rostov-pe-Don și ajunge până în Crimeea, traversând întreg teritoriul ucrainean ocupat din sud. De regulă, ruta se află la aproximativ 80-120 de kilometri de linia frontului, urmând coasta Mării Azov și trecând prin orașe precum Mariupol și Melitopol.

Săptămâna trecută, Brigada 412 a publicat imagini cu mai multe atacuri cu drone asupra unor convoaie de aprovizionare și de combustibil care se deplasau pe o autostradă, susținând că a distrus "zeci" de camioane și benzinării rusești.

Unitatea nu a dezvăluit atunci numele Morrigan, referindu-se la aparat drept o "aripă secretă" construită special pentru această misiune de atac.

Între timp, oficiali susținuți de Rusia în teritoriile ocupate au declarat că lucrează la rute alternative pentru autostrada R280, invocând intensificarea atacurilor ucrainene de la mijlocul lunii mai. Ruta este folosită și de șoferi civili și de transportul comercial.

Agenția rusă de stat TASS a relatat despre cel puțin cinci atacuri ucrainene asupra R280 săptămâna trecută, dintre care cel puțin trei au vizat camioane de aprovizionare sau de combustibil.

Pe 21 mai, guvernatorul susținut de Rusia al regiunii Herson, Vladimir Saldo, a ordonat închiderea temporară a unei porțiuni a autostrăzii pentru traficul civil neesențial.