Bill Gates recunoaşte că a avut aventuri cu două rusoaice. „A fost o mare greşeală să petrec timp cu Epstein”

Bill Gates. Foto: Getty Images

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a prezentat scuze angajaților fundației pe care o conduce pentru relațiile pe care le-a avut cu miliardarul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale. Gates a admis că aceste legături au afectat imaginea organizației, deși s-a distanțat de faptele lui Epstein, care s-a sinucis în 2019, în timp ce se afla în detenție, după ani în care a fost acuzat că a exploatat sexual minore și a organizat întâlniri pentru cercuri influente din politică și afaceri pe insula sa privată, relatează Agerpres.

În cadrul unei reuniuni publice a fundației sale, Gates a declarat, conform unei înregistrări obținute de The Wall Street Journal: „Îmi cer scuze faţă de celelalte persoane care s-au văzut implicate în asta din cauza greşelii pe care am făcut-o”.

El a continuat spunând: „A fost o mare greşeală să petrec timp cu Epstein”.

Totodată, Bill Gates și-a cerut scuze și pentru faptul că a adus directori ai fundației la întâlniri cu Epstein.

Cofondatorul Microsoft a admis că a avut relații extraconjugale cu două femei din Rusia care se aflau în contact cu Epstein, dar a precizat că acestea nu făceau parte din rețeaua de victime a acestuia.

„Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”, a susţinut Bill Gates.

Referitor la fotografiile apărute recent în documentele desecretizate din acest caz, în care apare alături de femei ale căror chipuri au fost blurate, Gates a explicat că acestea au fost realizate la solicitarea lui Epstein, după întâlniri, împreună cu asistentele acestuia.

„Ca să fie clar, nu am petrecut timp niciodată cu victimele, femeile care erau în jurul lui” Epstein, a insistat Bill Gates.

Într-un interviu acordat publicației Nine News Australia, publicat în urmă cu câteva săptămâni, Gates a afirmat că l-a cunoscut pe Epstein în 2011 și că au luat masa împreună de mai multe ori, însă a negat că ar fi ajuns pe insula privată a acestuia din Insulele Virgine.

Potrivit documentelor făcute publice recent, în 2013 Epstein și-ar fi trimis sieși e-mailuri în care sugera că Gates ar fi avut aventuri cu rusoaice și că ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală, situație în urma căreia ar fi încercat să-i administreze pe ascuns antibiotice soției sale, Melinda, de care a divorțat în 2021.

Gates a declarat că este posibil ca Epstein să fi încercat să-i însceneze ceva sau să-l șantajeze, subliniind că acele e-mailuri nu au fost trimise niciodată.

Cu toate acestea, el a recunoscut că a continuat să se întâlnească cu Epstein până în 2014, deși acesta pledase vinovat încă din 2008 pentru solicitarea de servicii sexuale de la o minoră, iar soția sa își exprimase deja îngrijorarea față de aceste legături.