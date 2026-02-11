Victor Negrescu: România ar trebui să fie foarte atentă la potenţiale noi propuneri privind cooperarea consolidată în UE

Victor Negrescu. sursa foto: Agerpres

România ar trebui să urmărească cu atenție eventualele inițiative privind extinderea cooperării consolidate în Uniunea Europeană și chiar să propună propriile proiecte, în domenii precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, protecția socială sau industria, a declarat miercuri, la Strasbourg, eurodeputatul Victor Negrescu, relatează Agerpres.

Vicepreședinte al Parlamentului European, Negrescu a făcut aceste precizări după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a abordat tema în dezbaterea din plen privind competitivitatea, care a precedat reuniunea extraordinară a Consiliului European.

„Astăzi, Europa se axează tot mai mult pe zona de competitivitate. Urmează ca în viitorul buget european multianual să avem un fond european dedicat competitivităţii. Cred că este crucial ca România să elaboreze propria sa strategie de competitivitate raportată la direcţiile europene, nu să aşteptăm ca în cazul PNRR, şi deja să setăm o agendă şi nişte direcţii foarte clare, folosind inclusiv instrumentele europene”, a afirmat Negrescu într-un briefing cu jurnaliști români.

El a arătat că la nivel european se discută în prezent despre „potenţiale noi propuneri privind consolidarea cooperării între statele membre, folosind tratatul de la Lisabona”.

„În această logică, România trebuie să fie foarte atentă la aceste propuneri. Este evident că nu este în avantajul României existenţa unei potenţiale Europe cu mai multe viteze şi cu siguranţă dacă vor exista nişte forme de consolidare avansate, România, de regulă, a aderat la aceste forme de consolidare avansată”, a spus eurodeputatul.

Victor Negrescu a adăugat că România ar putea avea chiar inițiativa în anumite domenii.

„De exemplu pe zona de securitate maritimă, unde depunem în continuare eforturi pentru a atrage hub-ul de securitate maritimă la Marea Neagră, la noi în ţară, (...), pe zona de inteligenţă artificială şi securitate cibernetică, unde putem consolida centrul de competenţe de la noi din ţară, pe zona de protecţie socială, drepturi sociale pentru lucrătorii mobili”, a explicat acesta.

În ceea ce privește protecția socială, el a explicat că are în vedere în special mecanisme de sprijin pentru lucrătorii din diaspora și pentru cei care muncesc temporar în alte state membre.

„De asemenea, de ce nu, poate să identificăm anumite componente pe zona de industrie, unde România poate veni cu iniţiative dedicate tocmai pentru a fructifica această propunere venită din partea Comisiei Europene şi nu a sta în aşteptare, ci mai degrabă a fi proactivă”, a pledat Negrescu.

Președinta Comisiei Europene a deschis, miercuri, posibilitatea utilizării cooperării consolidate în domeniul competitivității, adică adoptarea unor reforme de către un grup de state membre dispuse să avanseze mai rapid, în limitele prevăzute de tratatele europene.

„Planul meu A este să mergem împreună cu toţi cei 27. Dar dacă nu este posibil, tratatul permite cooperarea consolidată. Şi trebuie să facem progrese într-un fel sau altul pentru a elimina obstacolele care ne împiedică să devenim un veritabil gigant global”, a declarat Von der Leyen în plenul Parlamentului European.