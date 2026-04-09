Roxana Mînzatu: Mobilitățile Erasmus+ trebuie să fie un drept pentru toți, nu doar o șansă pentru cei privilegiați

Mobilitățile Erasmus+ trebuie să fie un drept pentru toți, nu doar o șansă pentru cei privilegiați, a declarat joi vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, care a salutat măsurile adoptate de România pentru ca mobilitățile Erasmus să devină mai accesibile studenților care au nevoie de sprijin financiar suplimentar.

"Mă bucur să văd că România face un pas important pentru ca mobilitățile Erasmus să devină mai accesibile studenților care au nevoie de sprijin financiar suplimentar.

În cadrul audierilor din Parlamentul European, mi s-a cerut să transform programul Erasmus într-unul mai incluziv. Mi-am asumat acest obiectiv și îl tratez cu toată seriozitatea. Pentru că Erasmus nu doar transformă viețile individuale ale participanților, ci, mai important, construiește destinul colectiv al unei Europe unite, puternice și democratice.

De aceea, așa cum susțin în permanență în dialogurile mele politice cu guvernele statelor membre, este important ca acestea să combine cele două fonduri: programul Erasmus+ și Fondul Social European Plus. Încurajez această abordare, care se regăsește și în politicile europene propuse recent.

Suplimentarea burselor Erasmus din Fondul Social European Plus îi ajută pe studenții cu oportunități reduse din România să poată beneficia de mobilități academice în Europa, la care au fost admiși. Nu este o soluție pentru toți, dar este un pas în direcția corectă.

În acest sens, în România, încă de la începutul mandatului, am stat la masă cu cele două entități care gestionează cele două finanțări, respectiv cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu Agenția Națională Erasmus+, pentru ca împreună să identificăm pașii tehnici și legali.

Salut, deci, alocarea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a 16 milioane de euro din Fondul Social European Plus pentru suplimentarea burselor Erasmus dedicate participanților din medii vulnerabile și lansarea, la finalul lunii martie, a apelului de finanțare.

Prin accesarea acestui buget de 16 milioane de euro de către Agenția Națională Erasmus+, rezultatul concret va fi că cel puțin 4.000 de studenți cu oportunități reduse vor putea beneficia de sprijin financiar suplimentar pentru a participa la mobilități Erasmus+", a transmis Roxana Mînzatu, care a anunţat şi ajutoarele:

"2.550 lei/lună pentru mobilități fizice de lungă durată

2.550 lei sumă fixă pentru mobilități de scurtă durată

Iată care sunt categoriile de studenți din România care vor avea acces la suplimentarea bursei Erasmus din Fondul Social European Plus:

Studenții care beneficiază de o bursă socială sau care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de o bursă socială acordată de instituția de învățământ superior la care sunt înmatriculați;

"Primul student / prima studentă din familie” (însemnând că nu deține deja o diplomă de licență, părinții săi nu au obținut o diplomă de studii universitare, dar poate avea frați/surori care sunt deja studenți la universitate sau au absolvit deja o universitate);

Studentul sau studenta care are calitatea de părinte unic (care își crește singur/singură copilul minor din motive de deces, dispariție, încarcerare a celuilalt părinte sau nerecunoaștere prin certificatul de naștere);

Studentul sau studenta care provine din mediul rural sau din urbanul mic din România;

Studentul sau studenta care are statut de migrant sau refugiat.

Crezul meu este că o Europă puternică are nevoie ca mobilitățile Erasmus să devină un drept pentru toți și să nu fie un privilegiu pentru unii".