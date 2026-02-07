Harta salariilor minime în Europa: Cine câștigă cel mai mult în 2026 și pe ce loc e România

3 minute de citit Publicat la 08:00 07 Feb 2026 Modificat la 08:20 07 Feb 2026

Harta salariilor minime în Europa, în 2026. Foto Eurostat

Salariile minime diferă semnificativ de la o țară la alta în Europa. Euronews Business a analizat nivelurile acestora atât în euro, cât și în funcție de puterea de cumpărare, la începutul anului 2026.

Potrivit unei estimări realizate de Euronews pe baza datelor Eurostat, aproximativ 12,8 milioane de angajați din 22 de state membre ale UE câștigă salariul minim sau mai puțin.

Pentru milioane de oameni, anunțurile privind majorarea salariului minim sunt urmărite cu mare atenție, pentru a vedea dacă veniturile lor vor crește suficient pentru a face față costurilor vieții.

Totuși, aproape o treime dintre angajații plătiți cu salariul minim nu au primit nicio majorare în ianuarie 2026 față de iulie 2025. În patru țări europene, salariul minim nu a crescut deloc în ultimul an.

Care sunt, așadar, țările europene cu cele mai mari salarii minime? Cum se schimbă clasamentul dacă luăm în calcul puterea de cumpărare?

Diferențe mari între statele europene

În Uniunea Europeană, salariul minim brut lunar variază între 620 de euro în Bulgaria și 2.704 euro în Luxemburg. Dacă sunt incluse și țările candidate la UE, Ucraina se află la coada clasamentului, cu doar 173 de euro, urmată de Republica Moldova, cu 319 euro.

Cinci țări depășesc pragul de 2.000 de euro: Luxemburg (2.704 euro), Irlanda (2.391 euro), Germania (2.343 euro), Olanda (2.295 euro), Belgia (2.112 euro).

Sub acest grup se află Franța, cu 1.823 euro, iar apoi Spania, cu 1.381 euro, ceea ce arată diferențe semnificative chiar și între state vecine.

Eurostat împarte salariile minime în trei categorii: peste 1.500 euro, între 1.000 și 1.500 euro și sub 1.000 euro.

În categoria de mijloc se regăsesc Spania, Slovenia, Lituania, Polonia, Cipru, Portugalia, Croația și Grecia, unde diferențele sunt relativ mici.

Sub 1.000 de euro în jumătate din țările analizate

Dintre cele 29 de state incluse în analiză (22 din UE și șapte candidate), în 15 țări salariul minim este sub 1.000 de euro. Toate statele candidate la UE se află în această categorie, alături de mai multe țări din Europa de Est.

De exemplu: Cehia (924 euro), Ungaria (838 euro), România (795 euro), Turcia (654 euro), Albania (517 euro).

Trei țări candidate au salarii minime mai mari decât Bulgaria.

Harta Europei arată o delimitare clară între vestul și estul continentului în ceea ce privește nivelul salariului minim exprimat în euro.

Unde se situează România în clasament

În ianuarie 2026, salariul minim brut din România este de 795 euro, ceea ce plasează țara noastră pe locul 20 din 29 în clasamentul bazat strict pe sume nominale. Însă situația se schimbă semnificativ atunci când se ține cont de puterea de cumpărare (PPS), care reflectă ce poate cumpăra efectiv un angajat cu acel salariu în propria țară.

În acest clasament, salariul minim din România ajunge la 1.279 PPS, ceea ce urcă țara pe locul 12, fiind cea mai mare creștere de poziție dintre toate statele analizate.

Și Macedonia de Nord, Serbia și Turcia își îmbunătățesc pozițiile atunci când se ține cont de costul vieții, în timp ce Cehia și Estonia pierd cele mai multe locuri în clasament.

Puterea de cumpărare reduce diferențele

Diferențele dintre țări sunt mult mai mici atunci când salariile sunt raportate la costurile reale ale vieții. În termenii puterii de cumpărare Germania conduce cu 2.157 PPS, Luxemburg urmează cu 2.035 PPS, iar Olanda are 1.979 PPS. La polul opus se află Estonia, cu 886 PPS.

Primele nouă țări din clasament rămân aceleași atât în euro, cât și în PPS, deși ordinea se modifică ușor.

Cu excepția Albaniei, țările candidate la UE stau mai bine în clasamentul PPS decât în cel exprimat strict în euro.

Unde nu a crescut salariul minim

Între iulie 2025 și ianuarie 2026, salariul minim nu s-a modificat în: Belgia, Estonia, Grecia, Spania, Luxemburg, Slovenia

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în: Bulgaria, Ungaria, Lituania și Slovacia, fiecare cu majorări de peste 11%.

În România, salariul minim în moneda națională a rămas neschimbat, însă exprimat în euro a scăzut ușor, din cauza evoluției cursului valutar.

De ce există diferențe atât de mari

Potrivit experților de la Institutul Sindical European (ETUI), productivitatea ridicată este baza unor salarii mai mari și sustenabile. Țările cu industrii puternice sau cu sectoare financiare dezvoltate sunt, în general, mai productive.

De asemenea, industriile de înaltă tehnologie tind să ofere salarii mai mari, iar un alt factor important este puterea de negociere a angajaților.

Italia, Austria și țările nordice - Suedia, Danemarca și Finlanda- nu au un salariu minim stabilit prin lege, nivelul veniturilor fiind decis prin contracte colective de muncă.