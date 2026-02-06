Acuzații extrem de grave la adresa șefului AUR. Românul de lângă Trump: Simion a făcut lobby ca românii să fie scoși din Visa Waiver

Afaceristul Dragoș Sprânceană susţine că liderul AUR George Simion a făcut lobby ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver. Foto: Hepta

Românul apropiat de președintele Donald Trump face acuzaţii extrem de grave şi dezvăluie o trădare a lui George Simion. Afaceristul Dragoș Sprânceană susţine că liderul AUR a făcut lobby ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver.

Jurnalista Antena 3 CNN Sabrina Preda a stat de vorbă cu Dragoș Sprînceană vineri dimineață în legătură cu aceste acuzații.

"Ne amintim momentul atunci când Dragoș Sprînceană, împreună cu președintele Comisiei Federale Electorale Americane, au ajuns împreună în România pentru a supraveghea procesul electoral. Atunci ei s-au întâlnit cu toți candidații de la alegeri. Au avut această întâlnire și cu George Simion, iar Dragoș Sprînceană susține că acesta era băut în momentul interviului și că a recunoscut faptul că a făcut lobby.

Am văzut sumele uriașe, milioane de dolari care au fost date tocmai pentru a scoate România din programul Visa Waiver, un subiect care a fost vândut de partidul AUR, chiar după anularea alegerilor, atunci când a fost făcută publică această decizie către Departamentul de Stat american, ca fiind un răspuns pentru decizia de anulare a alegerilor", a spus jurnalista Sabrina Preda.

Este de notorietate relația lui Dragoș Sprânceană cu parte din administrația Trump, dar e de notorietate și relația lui cu o parte din membrii familiei lui Donald Trump. Așadar, informațiile pe care acesta le are sunt sunt veridice, a adăugat jurnalistul Antena 3 CNN Sergiu Cora.

În mesajul postat pe X, Sprînceană adaugă că Simion s-a întâlnit doar cu 2-3 congresmeni americani.

Dragoș Sprînceană mai spune că după această întâlnire a președintelui Comisiei Federale Electorale americane cu George Simion, în România, s-a făcut chiar un raport care a fost înaintat Departamentul lui de Stat, la adresa acestui “fals naționalist”.

Daniel Fried, fost ambasador SUA la Varșovia și expert de top al Atlantic Council, a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN despre întâlnirea pe care a avut-o cu liderii AUR, George Simion și Dan Dungaciu. Fried susține că acest lucru nu înseamnă că SUA îi și susțin pe șefii AUR.

Mesajul lui Sprînceană vine în contextul în care Antena 3 CNN a dezvăluit că partidul AUR a dat bani grei ca liderul său, George Simion, să ajungă la președintele american Donald Trump și la vicepreședintele JD Vance și să câștige, astfel, alegerile prezidențiale din 2025. Pentru că întâlnirile nu au avut loc, partidul lui Simion cere acum despăgubiri de milioane de dolari de la firma de lobby cu care încheiase un contract.

Mesajul postat de Dragoș Sprînceană, în care îl acuză pe Gerge Simion de trădare

"Vă rog să întrebați PSD, PNL și USR de ce nu v-au spus cine a reintrodus România pe calea de a fi acceptată din nou în Programul Visa Waiver, in ziua alegerilor din a 2 a rundă de alegeri la doar 4 ore după ce România fusese scoasă din acest program!?

Adevărul gol goluț este că EU PERSONAL m-am luptat pentru România în acea zi non-stop după discuțiile directe cu Secretara Departamentului de Securitate Națională - Kristi Noem și indirecte cu Secretarul de Stat - Marco Rubio și Vice Presedintele Statelor Unite - J.D. Vance. Discuțiile au durat cam 4 ore și România a fost reintrodusă pentru reevaluare.

Pentru a fi reintrodusă trebuiau să retrimită tot dosarul pentru reevaluare la State Department și DHS. (Documentul Oficial este atașat!) Partea tristă este ca ar fi trebuit să dau vina doar pe PSD, PNL și USR pentru incompetentă!

Nici măcar nu au făcut follow-up după, fiindcă nu le-a păsat. Dar când am revenit în România, ca Consultant Federal Electoral din Partea Statelor Unite și am făcut interviuri candidaților electorali împreună cu Trey Trainor - Presedintele Comisiei Federale Electorale Americane, plus Aaron Gentry - am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion, care fiind băut în momentul interviului, prin admisia lui personală, că a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției.

Tuturor membrilor de la AUR va felicit pentru tot ce faceți! Dar sunteți conduși de un mic trădător de țară ca altfel nu pot să îl numesc, mincinos care tot vine prin America și aruncă cu milioane de $$$ în stânga și în dreapta sperând să aibă întâlniri la nivel înalt și să vă impresioneze.

În afară de 2-3 congressmen, nimeni notabil nu a vrut să se întâlnească cu el.

Departamentul de Stat are un raport făcut atât de mine cât și de Trey Trainor - Presedintele Comisiei Federale Electorale “foarte frumos” la adresa acestui “fals naționalist” care este șantajat de Servicii și ținut acolo, deoarece le este ușor să controleze ambele tabere și să vă țină pe voi poporul român în șah tot timpul. Domnilor membrii AUR va stimez și va apreciez, dar meritați un alt lider, un lider care nu tratează partidul ca propriul lui SRL, ca alte realizări notabile în viață nu are! “Dacă cineva are tupeul să comenteze, sau are tupeul să spună ca ce am scris mai sus nu este adevărat, pot să fac publice conversațiile direct la TV și o să aduc și niște americani să dea mărturie.”

Dragii mei români - sunteți mințiți de toți și manipulați de toți! Acum câteva zile am fost avertizat ca ar fi bine să nu mai vin în România în curând ca deranjez prea mult! De necrezut cât tupeu au unii de acolo! Și va mai întrebați de ce România nu are o relație bună cu Statele Unite!!!", a scris Sprînceană pe rețeaua X.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a cerut Parlamentului să îl sancționeze pe liderul AUR, George Simion, în urma deplasării efectuate de acesta din urmă în Statele Unite ale Americii.

Muraru, care este președinte al organizației Iași a PNL, a arătat, în solicitarea adresată conducerii Camerei Deputaților, că Simion s-ar fi folosit de calitatea de parlamentar pentru a răspândi în SUA informații false despre România. Liderul liberal vrea ca șeful AUR să fie audiat în Parlament, iar forul legislativ să se delimiteze de acțiunile acestuia.