Un lider PNL cere Parlamentului sancționarea lui Simion pentru ce a făcut în SUA. Alexandru Muraru: România nu este un sat fără câini

2 minute de citit Publicat la 14:28 04 Feb 2026 Modificat la 14:28 04 Feb 2026

Alexandru Muraru cere sancționarea lui George Simion. Foto: Alexandru Muraru / Facebook, Agerpres

Deputatul PNL Alexandru Muraru cere Parlamentului să îl sancționeze pe liderul AUR, George Simion, în urma deplasării efectuate de acesta din urmă în Statele Unite ale Americii.

Muraru, care este președinte al organizației Iași a PNL, a arătat, în solicitarea adresată conducerii Camerei Deputaților, că Simion s-ar fi folosit de calitatea de parlamentar pentru a răspândi în SUA informații false despre România.

Liderul liberal vrea ca șeful AUR să fie audiat în Parlament, iar forul legislativ să se delimiteze de acțiunile acestuia.

Sesizarea lui Alexandru este analizată la Comisia juridică a Camerei, care va întocmi un raport și îl va înainta Biroului Permanent.

Ce a scris deputatul liberal în solicitarea privind sancționarea lui Simion

Alexandru Muraru arată că, pe parcursul vizitei în SUA - unde s-a întâlnit cu membri ai Congresului - George Simion "a prezentat și distribuit interlocutorilor americani un așa-zis raport prin care susținea existența unei 'lovituri de stat' în România”.

"Este o minciună grosolană, menită să inducă în eroare partenerii americani cu privire la stabilitatea democratică și statul de drept din țara noastră", argumentează deputatul PNL.

El mai acuză faptul că Simion "a folosit platforma oferită de vizita în SUA pentru a lansa atacuri nefondate la adresa instituțiilor fundamentale ale statului român, prezentând România ca un stat eșuat, capturat, într-o manieră care servește narativelor propagandei ruse".

Potrivit lui Muraru "acțiunile deputatului George Simion încalcă sistematic prevederile fundamentale care guvernează exercitarea mandatului de parlamentar", inclusiv obligația de fidelitate față de țară și respectarea demnității funcției.

Deputat PNL: Acțiunile lui Simion în SUA trădează premeditare

Liberalul solicită sancționarea președintelui AUR cu sancțiunea maximă prevăzută de Statutul Deputaților și Senatorilor și de Regulamentul Camerei Deputaților.

"Faptul că deputatul George Simion a pregătit un 'raport', a tradus materiale, a solicitat întâlniri și a construit o întreagă scenografie pentru a livra această minciună demonstrează premeditare.

Nu a fost o declarație scăpată la nervi, ci o campanie de dezinformare planificată și executată pe teritoriul unui stat străin (...)

Când un lider al opoziției parlamentare merge la Washington și susține că la București a avut loc o 'lovitură de stat', el transmite aliaților că România este un partener instabil, imprevizibil și nesigur. Acesta este exact obiectivul adversarilor geostrategici ai României (...)

România nu este un sat fără câini, iar Parlamentul României nu este o scenă pentru reprezentații de circ extremist exportate peste ocean.

Democrația se apără prin reguli și prin fermitate. Dacă permitem ca minciuna despre 'lovitura de stat' să devină un instrument acceptat de luptă politică externă, legitimăm anarhia şi vulnerabilizăm statul în fața amenințărilor hibride", conchide parlamentarul PNL.