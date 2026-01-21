George Simion a tăiat un tort cu Groenlanda, pe care era un steag american, la un eveniment în SUA

George Simion taie un tort în forma Groenlandei, cu dapelul american. Foto: Captură video/X

Președintele AUR, George Simion, aflat în aceste zile într-o vizită în SUA, a fost invitat la un eveniment organizat de câțiva congresmani republicani, în care cei prezenți au sărbătorit primul an din cel de al doilea mandat al lui Donald Trump prin tăierea unui tort în forma Groenlandei, cu steagul american.

În onoarea aniversării unui an de la al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump (și a cinci ani în total), republicanii susținători ai lui Trump, conduși de Anna Paulina Luna, membru al Congresului SUA, reprezentanta Floridei, au pregătit și tăiat un tort în formă de Groenlanda, în culorile drapelului SUA.

GREENLAND ??



Members of Congress cut the Greenland cake led by @RepLuna making the first cut at the



ONE YEAR INAUGURATION GALA

at the Trump Kennedy Center in DC



Hosted by



The Republicans for National Renewal pic.twitter.com/Rlt5XsWc0v — Mark Naughton (@MarkNaughton9) January 21, 2026

În imagini, Anna Paulina Luna, membru al Congresului SUA, se aude spunând: „Am tăiat-o”. Ulterior, este invitat și George Simion să taie „o bucată” din Groenlanda. În timp ce taie tortul, Simion spune ceva în engleză, în se înțelege doar ultima parte: „Vom fi acolo pentru toți oamenii liber”.

Evenimentul a avut loc la Trump Kennedy Art Center, din Washington.

What a cake! pic.twitter.com/9QQ9MKoxvd — Anna Paulina Luna (@realannapaulina) January 21, 2026

Pentru președintele american Donald Trump, obținerea Groenlandei a devenit principala prioritate. Acesta a declarat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din rațiuni de securitate. Insistențele sale au dus la tensiuni cu aliații europeni și din NATO.