Oficial SUA: Da, m-am întâlnit cu George Simion. Asta nu înseamnă că-i susţinem

Ambasadorul american, Daniel Fried, s-a întâlnit cu liedrii AUR, Dan Dungaciu și George Simion. Foto: Dan Dungaciu/Facebook

Ambasadorul Daniel Fried este unul din cei mai experimentați diplomați de carieră americani în privința Rusiei. A lucrat la Moscova și Sankt Petersburg, a fost ambasadorul SUA la Varșovia, a condus Consiliul Securității Naționale (NSC) sub doi președinți. Apoi a fost adjunctul Secretarului de Stat al SUA. Expert de top al Atlantic Council, Daniel Fried a acordat un interviu exclusiv Antena 3 CNN în care abordează teme esențiale de securitate. Dar și culisele unui eveniment politic mult dezbătut pe plan intern, la București. Este vorba despre întâlnirea pe care a avut-o cu liderii AUR, George Simion și Dan Dungaciu. Fried susține că acest lucru nu înseamnă că SUA îi și susțin pe șefii AUR.

Radu Tudor: Dle Ambasador Daniel Fried, bine aţi revenit la Antena 3 CNN România. Este un privilegiu să vă revăd.

Daniel Fried: Mă bucur să fiu aici.

A fost un articol în mass-media româneşti. Poza dvs alături de politicieni români din opoziţie.

Daniel Fried: Corect.

Partidul se cheamă AUR.

Daniel Fried: Exact.

Este un partid naţionalist. Şi au fost unele întrebări legate de motivul pentru care un ambasador ca dvs ar vorbi cu politicieni naţionalişti din opoziţia din România.

Daniel Fried: Este o întrebare firească. Motivul este că România este o ţară importantă, iar AUR, fie că sunt sau nu de acord cu ei, este un partid politic important aici. Nu pot să-i ignor şi, atunci când au solicitat o întâlnire, m-am gândit că e mai bine să vorbesc direct cu ei, decât să discut despre ei fără să-i cunosc.

Şi ştiaţi despre retorica lor, despre ideologia lor, despre faptul că au susţinut un candidat la preşedinţie care este pro-rus.

Daniel Fried: Desigur, ştiam de istoricul lor. Întâlnirea cu ei nu înseamnă că-i susţin, ci înseamnă doar că trebuie să fiu în contact direct cu ei, pentru că cine ştie ce se va întâmpla în viitor. Mai este un factor, dacă tot aţi întrebat. Ei au fost la Washington. Există o conexiune între extrema dreaptă din America şi AUR, precum şi între ei şi alte grupări similare din Europa. Eu nu aş vrea ca singurul lor contact cu americanii să fie extrema dreaptă, pentru că o parte este ceea ce numim "reganiștii"... Dar o parte este... Aş spune că sunt sfere de influenţă care cred că împărţirea lumii între marile puteri este ceva bun. Asta e ceea ce cred ei, nu ceea ce cred eu. Dar eu nu aş vrea ca singurul contact al AUR cu America să fie cu grupări care gândesc aşa. Deci, da, m-am întâlnit cu ei. Americanii ar trebui să se întâlnească cu toată lumea. Asta nu înseamnă că-i susţinem, ci că trebuie să avem contacte în întregul spectru politic din România. Nu e treaba americanilor pe cine aleg românii. Asta e treaba românilor. Treaba noastră este să colaborăm cu guvernul de aici cât putem mai bine.

Din vasta dvs experienţă, ce credeţi despre evoluţia şi despre creşterea naţionalismului de extremă dreapta nu doar în România, dar şi în SUA prin MAGA, precum şi în ţări ca Franţa, Italia, Germania?

Daniel Fried: Aceasta este cea mai potrivită întrebare. Ce se întâmplă în lumea occidentală care face ca aceste partide să crească? O parte trebuie să se datoreze felului în care partidele la putere au făcut lucrurile, iar noi trebuie să ştim despre asta. Noi, minţile liberale, minţile transatlantice, trebuie să ştim ce s-a întâmplat şi ce trebuie să facem pentru a îndrepta situaţia. Şi, de asemenea, ar trebuie să reţinem că nu toate partidele de dreapta sunt la fel. Haideţi să ne concentrăm pe această parte a Europei. Ştim despre Fidesz, dar să ne gândim şi la Partidul PIS din Polonia. Fidesz pare a fi mai pro-Putin, Partidul PIS pare a fi pro-NATO, anti-agresiunea rusească, pro-transatlantic. Este o mare diferenţă între partidele de dreapta. Haideţi să luăm Italia. Prim-ministrul Meloni este de dreapta, dar ea este pro-NATO şi pro-Ucraina. Este o mare diferenţă între ea şi partidul ei şi Alternativa pentru Germania. Iar partidul lui Marine Le Pen este undeva la mijloc. Asta înseamnă că naţionalismul de dreapta din Europa nu este tot la fel. În Statele Unite... Haideţi să luăm lumea lui Trump. Este o mare coaliţie care reuneşte de la Reaganites, America First şi oameni care cred că Ialta a fost o treabă bună. Acestea nu sunt partide-monolit. Dreapta nu este un singur lucru, ci o combinaţie de lucruri. Aceia dintre noi care sunt pro-lumea liberă transatlantică trebuie să lucreze cu acele părţi din dreapta cu care se poate lucra şi trebuie să facem cea mai largă coaliţie nu de dragul unei opţiuni politice. Eu nu sunt politic din acest punct de vedere. Trebuie să o facem de dragul lumii libere. Şi pentru această lume liberă, eu aş fi gata să lucrez cu aproape oricine.