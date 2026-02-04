DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari

Președintele AUR, George Simion, a plătit 100.000 de dolari ca să se întâlnească cu Donald Trump. Foto: Agerpres

Partidul AUR a dat bani grei ca liderul său, George Simion, să ajungă la președintele american Donald Trump și la vicepreședintele JD Vance și să câștige, astfel, alegerile prezidențiale din 2025. Pentru că întâlnirile nu au avut loc, partidul lui Simion cere acum despăgubiri de milioane de dolari de la firma de lobby cu care încheiase un contract.

Potrivit documentelor obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN, AUR și firma de lobby BGD Legal & Consulting LLC au încheiat un acord de angajament la 10 aprilie 2025. Conform acestuia, pârâții (compania de lobby) urmau să organizeze întâlniri între conducerea de vârf a partidului AUR și înalți oficiali ai administrației americane înainte de 28 aprilie 2025.

Conform termenilor acordului, pârâții au primit 100.000 de dolari în termen de 15 zile de la semnare acordului, restul de 400.000 de dolari urmând să fie achitați la îndeplinirea obligațiilor. AUR susține că, înainte de semnarea acordului și de trimiterea sumei de 100.000 de dolari, i-a fost garantat că poate ajunge la președinte, vicepreședinte și secretarul de stat.

„În momentul în care pârâtul l-a informat pe reclamant că nu va avea loc nicio întâlnire în Florida, delegația AUR călătorise deja în SUA, suportând cheltuieli semnificative”, se mai arată în documentele din instanță.

Firma de lobby i-ar fi garantat lui Simion, de asemenea, că Politico va publica un articol despre vizita AUR în SUA. Nici acest articol nu a văzut lumina zilei.

În ciuda promisiunilor repetate că vor îndeplini acordul și că vor returna avansul de 100.000 de dolari dacă nu livrează rezultatele, reclamanții susțin că banii nu au fost restituiți.

Acum, partidul lui George Simion cere despăgubiri de 4,5 milioane de dolari pentru „pierderile suferite din cauza încălcării contractului și posibil pierderi viitoare de contracte”.