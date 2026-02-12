Nicușor Dan, atac la George Simion: "A aplaudat când România era scoasă din Visa Waiver. În SUA nu l-a primit nimeni"

Relevanța internațională a lui George Simion e dată de faptul că, în SUA, liderul AUR nu a fost primit de niciun oficial important al Administrației Trump, a spus președintele Nicușor Dan. Foto: George Simion, lider AUR. Sursa: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a spus, joi, despre liderul AUR, George Simion, că "nu a fost primit de nimeni" în Statele Unite, ceea ce demonstrează câtă "credibilitate" are acest politician român pe plan internațional.

Președintele a fost solicitat să comenteze informațiile dezvăluite de Dragoș Sprînceană, om de afaceri cu legături printre politicienii apropiați de Donald Trump.

Sprînceană a povestit cum Simion s-a lăudat în fața unor oficiali americani aflați în vizită în România că suspendarea țării noastre din programul Visa Waiver s-ar fi decis în Washington, D.C., la cererea liderului AUR.

George Simion a efectuat recent o vizită în Statele Unite, în cadrul căreia cel mai mediatizat moment a fost cel în care a tăiat cu un cuțit un tort de forma Groenlandei, "glazurat" cu steagul american.

Nicușor Dan: E relevant că acest om politic nu a fost primit de nimeni în SUA

"Nu am mai multe informații decât aveți dumneavoastră în mod special pe chestiunea asta, însă ce este relevant, in opinia mea, e că același om politic român a mulțumit, în urmă cu 8-9 luni, Statelor Unite că ne-au scos de pe din acest program.

Și, de asemenea, faptul că același om politic, cu o numeroasă delegație, nu a fost primit de nimeni în Statele Unite.

Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii ăștia o au pe plan international", a spus președintele.

Dragoș Sprînceană, după ce AUR a spus că Simion a băut doar apă la întâlnirea cu americanii: “Un miracol, apa s-a transformat în vin”

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană a revenit cu precizări, după o primă relatare în care a arătat cum George Simion s-a prezentat băut la o întâlnire în România cu membri ai Comisiei Federale Electorale din SUA.

Este întâlnirea dinaintea scrutinului prezidențial de anul trecut la care Simion, sub influența alcoolului, s-a lăudat în fața oaspeților străini că, prin efectul vizitelor sale în SUA, a determinat scoaterea României din programul Visa Waiver.

De astă dată, Dragoș Sprânceană a reacționat la o postare a senatorului AUR Petrișor Peiu.

Acesta din urmă a publicat o fotografie menită să dea greutate susținerii că, la întâlnirea lui Simion cu oficialii americani, nu s-ar fi consumat alcool.

Însă Sprînceană a identificat rapid paharul cu băutură chiar în fotografia lui Peiu și a precizat că membrii AUR au stat la masă în partea care nu apare în cadru și unde se aflau, de fapt, recipientele cu alcool.

"Haideți să ne întrebăm de ce minte Petrișor Peiu de la AUR și spune că nu s-au consumat băuturi alcoolice la întâlnirea Comisiei Federale Americane Electorale, la care am participat eu și George Simion plus colegii lui din partidul AUR. Chiar dacă lui Petrișor Peiu i s-a ordonat de George Simion să reacționeze (fiindcă eu mă știu cu Petrișor de ani de zile) acesta a postat o poză de la o întâlnire unde el nici nu a fost prezent si unde se observă clar paharele de vin pe masă, unul chiar cu vin în el.

Remarca Nr. 1 - majoritatea celor din grupul AUR stăteau în partea opusă a mesei (cum va uitați în poză), unde se aflau băuturile și sticlele de vin. Noi am fost singurii de la masă care nu am consumat alcool.

Ei au spus că au băut numai apă - Deci poate avem de a face cu un miracol și apa s-a transformat în vin!

Remarca Nr. 2 - Mi s-a comunicat că berea și vinul nu sunt considerate băuturi alcoolice în România … sunt “ceaiuri mai tari”. De la țuică/ palincă/ vodka/ whisky în sus se considera a fi băuturi alcoolice", a scris Sprînceană într-o postare pe Facebook.