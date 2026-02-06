Românul de lângă Trump povesteşte cum a decurs întâlnirea cu George Simion: Era băut. Trey Trainor mi-a spus că l-ar fi arestat pe loc

Lideurl AUR, George Simion. Foto: Hepta

Afaceristul Dragoș Sprînceană, românul apropiat de președintele Donald Trump, a descris, în direct, la Antena 3 CNN, cum a decurs întâlnirea cu George Simion în care preşedintele AUR i-a dezvăluit mecanismul pe care l-a folosit pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver. "Ne-a spus clar, negru pe alb: Coaliţia merită asta, merită aia... Că a vorbit cu persoana X, cu persoana Y, că a reuşit să convingă Departamentul de Stat american şi alte persoane, arătând exact ce a făcut România şi cum s-a calificat România pentru programul de Visa Waiver, să ia o acţiune. Adică acţiunea a fost indirectă, să fie România scoasă din Visa Waiver", a afirmat Dragoș Sprînceană, adăugând: "Trey Trainor a spus: Dacă eram în SUA şi dacă George Simion era american, îl arestam pe loc".

"Toată lumea şi toţi invitaţii au avut prilejul să aibă un interviu cu noi în prealabil. Job-ul nostru era să observăm corectitudinea alegerilor din România. Prin urmare, am avut o întâlnire cu Guvernul României înainte, apoi am targetat primii 3 candidaţi.

Singurul care a fost cel mai neprofesional domnul Simion. Toţi ceilalţi au fost foarte profesionali. Domnul Simion ne-a invitat la un restaurant, undeva în spate, la subsol. Era îmbrăcat într-un tricou polo, o grămadă de băutură pe masă şi pahare. Aţi mai văzut vreo întâlnire de genul ăsta, oficială?

Nu era beat, era băut, e o diferenţă. Am rămas stupefiaţi când a început să... Ştiţi cum e românul care se dă mare că a început să bată pe la nişte uşi prin America? Exact aşa a făcut. Ne-a spus clar, negru pe alb: Coaliţia merită asta, merită aia... Că a vorbit cu persoana X, cu persoana Y, că a reuşit să convingă Departamentul de Stat american şi alte persoane, arătând exact ce a făcut România şi cum s-a calificat România pentru programul de Visa Waiver, să ia o acţiune.

Adică acţiunea a fost indirectă, să fie România scoasă din Visa Waiver.

România s-a jucat cu nişte cifre, cum se joacă şi alte ţări. Nimic ilegal. România a sponsorizat un program prin care toată România mergea la viză. Există un procentaj de respingeri", a spus Dragoș Sprînceană.

Acesta le-a răspuns şi celor de la AUR care au transmis că asta e doar o opinie a lui Dragoș Sprînceană.

"O opinie personală? Deci Trey Trainor şi Aaron Gentry erau de faţă. Nicio problemă. Unul dintre cei 2 care au mai fist cu mine e dispus şi el să confirme ce a spus Simion de faţă cu noi. Comportamentul domnului Simion este foarte cunoscut. Vine prin America, bate pe la uşi şi încearcă să arunce cu milioane.

Nu prea i-a ieşit nicio chestie până acum, a început să ceară banii înapoi americanilor. Îl sfătuiesc să se calmeze, n-o să primească niciodată 4,5 milioane de dolari. Tocmai ce i-a pierdut încercând să o altă întâlnire cu Donald Trump şi JD Vance.

Sumele care se vehiculează aici... 4,5 milioane de dolari reprezintă un pix. Preşedintele SUA a ajuns la un nivel de negociere de trilioane şi de sute de miliarde.

În primul rând, e legal? Sau e legal ca politicienii să dea bani pentru trafic de influenţă peste hotare?", a mai spus Sprânceană.

Trey Trainor: Dacă eram în SUA şi dacă George Simion era american, îl arestam pe loc

Dragoș Sprînceană a dezvăluit şi cum a reacţionat Trey Trainor:

"Având în vedere tot ce-a spus domnul Simion verbal şi având în vedere legile americane, la ieşirea, noi a trebuit să dăm un telefon la un anumit Departament din SUA şi după care ne-am consultat cum să facem raportul. La care Trey Trainor a spus: Dacă eram în SUA şi dacă George Simion era american, îl arestam pe loc".