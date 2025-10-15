Noul președinte al Siriei a mers personal la Moscova să-i ceară lui Putin extrădarea lui Bashar al-Assad

2 minute de citit Publicat la 14:19 15 Oct 2025 Modificat la 14:19 15 Oct 2025

Foto: Getty Images

Preşedintele Siriei, Ahmed al-Shara, care face, miercuri, prima sa vizită în Rusia, va cere direct regimului Putin extrădarea lui Bashar al-Assad, fostul dictator sirian înlăturat de la putere şi refugiat în Rusia, a declarat, pentru AFP, un oficial al guvernului sirian, sub protecţia anonimatului, conform Agerpres.

Noul lider sirian a sosit la Moscova, unde urmează să aibă o întâlnire cu dictatorul Vladimir Putin, potrivit agenţiei oficiale siriene Sana. Preşedintele sirian este însoţit în deplasarea la Moscova de ministrul său de externe şi de responsabili militari şi economici.

El va aborda, de asemenea, în timpul vizitei sale, probleme economice legate de investiţii, soarta bazelor Rusiei în Siria şi reînarmarea armatei siriene, potrivit oficialului citat.

Baza navală de la Tartus şi baza aeriană de la Hmeimim, ambele situate pe coasta Mediteranei, sunt singurele avanposturi militare oficiale ale Rusiei în afara fostei URSS.

Rusia utilizase intens aceste instalaţii în timpul intervenţiei din 2015 în Războiul Civil Sirian în susţinerea lui Bashar al-Assad, făcând bombardamente aeriene violente asupra zonelor aflate în mâinile rebelilor.

Iniţial, preşedintele Ahmed al-Shara trebuia să participe la un summit ruso-arab prevăzut să aibă loc miercuri, pe care rușii l-au amânat, mai mulţi lideri arabi fiind mobilizaţi pentru a superviza punerea în aplicare a planului american pentru un armistiţiu în Gaza, intrat în vigoare vineri.

Mandat de arestare pe numele lui Assad

La sfârşitul lui septembrie, autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului dictator Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut, în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor islamişti conduşi de al-Shara.

Mandatul de arestare a fost emis în lipsă pentru o serie de acuzaţii, printre care crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte, în legătură cu represiunea din anul 2011 în oraşul Daraa.

O mişcare pro-democraţie fusese declanşată în Siria în 2011, dar Assad a răspuns reprimându-l violent. Situaţia a evoluat rapid într-un conflict armat soldat cu sute de mii de morţi, milioane de refugiaţi şi devastarea Siriei. Sute de mii de oameni au ajuns în închisori, unde au fost torturaţi sau ucişi fără urmă, conform activiștilor pentru drepturile omului.

După înlăturarea lui Assad de la putere, noua conducere siriană a lui Ahmed al-Shara a încercat să proiecteze o imagine moderată şi să respecte drepturile omului, în timp ce caută să obţină sprijin internaţional pentru reconstrucţia ţării distruse de război.

Noile autorităţi de la Damasc încearcă să remedieze inclusiv relaţiile cu Rusia, în ciuda ajutorului militar direct oferit de aceasta armatei lui Assad în timpul războiului.

În iulie, ministrul sirian de externe, Assad al-Shaibani, fusese primul important oficial al noului guvern care s-a deplasat în Rusia.

În ianuarie, ministrul-adjunct de externe rus, Mihail Bogdanov, a condus prima delegaţie rusă care a mers în Siria după înlăturarea lui Bashar al-Assad.