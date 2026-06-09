Antena 3 CNN, lider de audiență cu interviul realizat de Mihai Gâdea cu premierul desemnat Eugen Tomac

1 minut de citit Publicat la 13:31 09 Iun 2026 Modificat la 13:31 09 Iun 2026

Antena 3 CNN a fost lider de audiență în timpul emisiunii Sinteza Zilei, în cadrul căreia Mihai Gâdea l-a intervievat pe Eugen Tomac. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a fost, luni seară, lider de audiență printre televiziunile de știri în timpul interviului realizat la Sinteza Zilei de Mihai Gâdea cu Eugen Tomac.

Ediția eveniment a găzduit prima apariție într-un interviu a lui Eugen Tomac, după desemnarea pentru formarea noului guvern și după prima zi de discuții cu partidele din Parlament pentru susținere politică.

Într-un moment politic cu miză majoră, urmărit cu interes de întreaga țară, românii au ales Antena 3 CNN pentru a afla direct din dialogul dintre Mihai Gâdea și Eugen Tomac care sunt planurile pentru viitorul Executiv, stadiul negocierilor cu partidele și perspectivele ieșirii din criza politică.

Antena 3 CNN, lider pe categoriile importante de public

În intervalul 21:00 - 23:45, care a cuprins atât interviul, cât și partea a doua a emisiunii, Sinteza Zilei a fost lider de audiență pe toate categoriile importante de public.

Astfel, Antena 3 CNN a înregistrat o cotă de piață de 9,2% în rândul publicului urban cu studii superioare.

De asemenea, 7,9% la categoria 18+ urban AB și 6,1% la nivelul întregului public urban, depășind toate celelalte televiziuni de știri.

Performanța a fost confirmată și pe segmentul comercial 25 - 59 urban ABC, unde Antena 3 CNN a obținut 5,2% market share, mai mult decât dublu față de principalii competitori.

Românii s-au uitat la Antena 3 CNN pentru a afla ultimele evoluții ale crizei politice

Dovada interesului publicului din România pentru ceea ce se întâmplă în viața politică a fost cota de piață înregistrată de Antena 3 CNN.

În fiecare moment al interviului realizat de Mihai Gâdea cu Eugen Tomac, indiferent din ce categorie sociologică fac parte, oamenii au urmărit în număr mare răspunsurile celui însărcinat să formeze noul cabinet.

Pe nișa televiziunilor de știri, Antena 3 CNN a atras cei mai mulți telespectatori unici din mediul urban: 674.000 de persoane.

Interviul cu Eugen Tomac a venit într-un context neobișnuit, deoarece noii premieri evită, de regulă, aparițiile televizate și expunerile publice între momentul desemnării și votul de învestitură din Parlament.

Tocmai de aceea, dialogul lui Mihai Gâdea cu Eugen Tomac a reprezentat una dintre cele mai importante apariții ale acestui politician, de la încredințarea mandatului de premier desemnat de către președinte.

Succesul în termeni de audiență vine după numeroase zile în care Antena 3 CNN a avut o acoperire editorială extinsă a întregii crize politice, de la negocierile dintre partide și consultările de la Palatul Cotroceni până la desemnarea lui Eugen Tomac și discuțiile privind viitoarea formulă guvernamentală.