F1: Red Bull anunță o serie de schimbări în departamentul tehnic care „susțin ambițiile” echipei, înainte de Marele Premiu din Miami

Waterhouse s-a alăturat familiei Red Bull de la BMW Sauber în 2014, inițial ocupând funcția de director tehnic adjunct la Scuderia Toro Rosso, iar din 2017 este șeful departamentului de inginerie de performanță la echipa principală.

Într-un comunicat de presă emis vineri, Red Bull a declarat că „această evoluție consolidează integrarea dintre aceste domenii și va accelera dezvoltarea unor soluții competitive și de înaltă performanță”.

Între timp, începând cu 1 iulie, Andrea Landi se va alătura echipei Red Bull în funcția de Director de Performanță, raportând direct către Waterhouse.

Landi a ocupat anterior funcțiile de șef adjunct al departamentului de performanță a vehiculelor la Ferrari și de director tehnic adjunct la Racing Bulls.

„Aceste schimbări susțin ambițiile tehnice pe termen lung ale echipei și reflectă concentrarea sa continuă pe dezvoltarea talentelor interne, atrăgând în același timp expertiză de top din întregul sport”, se arată în comunicatul de presă al Red Bull.