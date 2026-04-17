F1: Red Bull anunță o serie de schimbări în departamentul tehnic care „susțin ambițiile” echipei, înainte de Marele Premiu din Miami

Red Bull a anunțat o serie de schimbări organizatorice în departamentul său tehnic. Cu efect imediat, Ben Waterhouse preia un rol de conducere extins în calitate de Inginer Șef de Performanță și Proiectare, cu „responsabilități generale” pentru Design și Performanța Vehiculelor. „Aceste schimbări susțin ambițiile tehnice pe termen lung ale echipei”, a transmis echipa, scrie Formula 1.
Mai multe figuri cheie au părăsit Red Bull în ultimii ani, inclusiv șeful de lungă durată Christian Horner, consilierul Helmut Marko, directorul sportiv Jonathan Wheatley, directorul tehnic Rob Marshall, șeful departamentului de strategie de cursă Will Courtenay și designerul șef Craig Skinner.
Cel mai recent, s-a confirmat că inginerul de curse al lui Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, va părăsi Red Bull pentru rivala McLaren la expirarea contractului său, la sfârșitul anului 2028.
