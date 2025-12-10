Formula 1: Consilierul Red Bull, Helmut Marko, va părăsi echipa în 2026. "Am ratat la limită Campionatul Mondial, e momentul potrivit"

"Prin urmare, acesta este sfârșitul unui capitol remarcabil de reușit. Plecarea sa va lăsa un gol profund și ne va lipsi cu adevărat. Aș dori să-mi exprim sincera recunoștință pentru sprijinul său neclintit, nu doar în ultimele luni, ci și în primele mele zile la Scuderia Toro Rosso. La nivel personal, Helmut, împreună cu Oliver Mintzlaff (N.r. - CEO-ul), au fost forța motrice din spatele readucerii mele în familia Red Bull, mai întâi la Faenza și apoi în această vară în rolul meu actual.

Helmut este un adevărat pilot de curse în suflet, ne împinge mereu la limită, mereu pregătit să își asume riscuri în urmărirea obiectivelor noastre", a completat Mekies.

La rândul său, Marko a spus că "faptul că am ratat la limită Campionatul Mondial mi-a arătat că acum este momentul potrivit să închei acest capitol foarte lung, intens și de succes".

"Sunt implicat în motorsport de șase decenii, iar ultimii peste 20 de ani la Red Bull au fost o călătorie extraordinară și extrem de reușită. A fost o perioadă minunată în care am putut contribui la formarea și împărtășirea cu atât de mulți oameni talentați. Tot ceea ce am construit și realizat împreună mă umple de mândrie.

Faptul că am ratat la limită Campionatul Mondial în acest sezon m-a emoționat profund și mi-a arătat că acum este momentul potrivit pentru mine să închei acest capitol foarte lung, intens și de succes. Îi urez întregii echipe succes în continuare și sunt convins că vor lupta din nou pentru ambele titluri de campioni mondiali (N.r. - piloţi şi constructori) anul viitor", a spus Marko.

Oliver Mintzlaff, CEO-ul Red Bull pentru Proiecte Corporative și Investiții, a spus că "regretă profund" decizia lui Marko.

"Helmut m-a contactat cu dorința de a-și încheia rolul de consilier pentru motorsport la sfârșitul anului. Regret profund decizia sa, deoarece a fost o figură influentă timp de mai bine de două decenii, iar plecarea sa marchează sfârșitul unei ere extraordinare.

Instinctul său pentru talente excepționale nu numai că a modelat programul nostru pentru juniori, dar a lăsat și un impact de durată asupra Formulei 1 în ansamblu. Nume precum Sebastian Vettel și Max Verstappen reprezintă numeroșii piloți care au fost descoperiți, sprijiniți și ghidați spre vârf sub conducerea sa. Pasiunea sa, curajul de a lua decizii clare și capacitatea sa de a identifica potențialul vor rămâne de neuitat.

După o conversație lungă și intensă, am știut că trebuie să-i respect dorințele, deoarece am avut impresia că momentul era potrivit pentru el să facă acest pas. Chiar dacă plecarea sa va lăsa un gol semnificativ, respectul nostru pentru decizia sa și recunoștința noastră pentru tot ceea ce a făcut pentru Red Bull Racing îl depăşesc", a spus şi Oliver Mintzlaff, CEO-ul Red Bull pentru Proiecte Corporative și Investiții.

Red Bull a fost prolifică în susținerea tinerilor talente din și sprijinirea lor în drumul lor către Formula 1, iar Marko ar trebui să își asume mare parte din meritul pentru asta. El a fost cel care l-a convins pe fondatorul Red Bull, Dietrich Mateschitz, să-i ofere lui Verstappen debutul în F1 în 2015 – asigurându-se că firma de băuturi energizante a fost cea care a obținut semnătura olandezului, în loc de Mercedes.

El era cel în contact constant cu echipele de formulă juniori, încercând să găsească următorul mare succes. Tot Marko era cel care se așeza față în față, individual, cu aspirantul pilot și decidea atunci dacă avea sau nu ceea ce era necesar pentru a aduce victorii în Formula 1 familiei Red Bull.

Impactul a fost impresionant și de lungă durată. Șapte dintre cei 20 de piloți de pe grila de start din acest an au provenit din Programul Red Bull Junior - Verstappen, Alex Albon, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda și Pierre Gasly.